Filippo Facci riparte da Stasera Italia: ospite fisso della striscia di Nicola Porro Dopo la cacciata dalla Rai, il giornalista di Libero riparte come ospite fisso nella nuova striscia quotidiana di Nicola Porro “Stasera Italia”. Da stasera alle 20.30 su Rete 4.

Inizia una nuova avventura televisiva per il giornalista e opinionista Filippo Facci, che dopo un periodo di turbolenze e controversie trova nuova vita come commentatore fisso nel programma "Stasera Italia" condotto da Nicola Porro su Rete 4. È una giornata particolare anche per il giornalista e conduttore Mediaset, che dopo una stagione estiva al centro delle voci di "tele-mercato" ritorna in sella al Biscione di Cologno Monzese raddoppiando: stasera dalle 20.30 parte Stasera Italia e, a seguire, il conduttore darà la linea a se stesso con il suo Quarta Repubblica.

La scelta di Stasera Italia

Filippo Facci commentatore fisso di Stasera Italia è una scelta coraggiosa. Come è noto, il giornalista sarebbe dovuto essere il titolare a sua volta di uno spazio che avrebbe preceduto l'edizione pranzo del Tg2, "I Facci vostri", ma l'articolo scritto per Libero in cui aveva affrontato il caso di Leonardo Apache La Russa, figlio di Ignazio La Russa, accusato di stupro da parte di una giovane ragazza, con toni considerati squalificanti nei confronti della presunta vittima, lo hanno portato fuori dalla Rai in seguito alla violazione del codice etico. Con la sua partecipazione a "Stasera Italia", il giornalista proverà a sfruttare una nuova opportunità.

La stagione della rivoluzione

La decisione di inserire Filippo Facci come ospite fisso nella striscia quotidiana arriva in un momento cruciale per la stagione di Mediaset. Si tratta della prima stagione della rivoluzione post-Silvio. La stagione che ha fatto entrare in Mediaset volti freschissimi come quelli di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino e ne ha lasciati a casa di altri (Barbara D'Urso, Ilary Blasi, Belen). L'obiettivo di Nicola Porro è quello di non far rimpiangere chi l'ha preceduto, ovvero Barbara Palombelli, in carica sin dall'inizio con la striscia quotidiana e ora titolare del solo Forum. Per l'occasione, il debutto di Porro si accompagna anche a un rinnovamento dello studio e della grafica, che richiama l'energia delle hard news americane. Cambia anche l'apertura: ogni puntata si aprirà con un editoriale del conduttore.