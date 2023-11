Filippo Bisciglia: “Non entrerò al GF, è una fake news. L’ho già fatto e non lo rinnego” Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, ha smentito voci sulla sua partecipazione al Grande Fratello come concorrente: “È una fake news, non entrerò”. Era già stato nella Casa nell’edizione del 2006, arrivando secondo. “Non lo rinnegherò mai, a differenza di altri”, ha aggiunto.

Filippo Bisciglia non sarà un concorrente del Grande Fratello. Qualche giorno fa, sui social, il sito VeryInutilPeople aveva lanciato la notizia della possibile partecipazione al reality del noto conduttore di Temptation Island. Ora, il diretto interessato ha pubblicato un video su Instagram in cui smentisce la notizia. Anche Alfonso Signorini, conduttore del reality, aveva fatto sapere che si trattava di una fake news.

Le parole di FIlippo Bisciglia

"È uscita la notizia che sarò concorrente del Grande Fratello, è una fake news", ha esordito Filippo Bisciglia in un video pubblicato su Instagram. Non sarà quindi un concorrente ufficiale del reality, contrariamente a quanto si legge sui social negli ultimi giorni. Il noto conduttore di Temptation Island aveva già partecipato al programma, in una delle prime edizioni: era il 2006 e si classificò al secondo posto (quell'anno a vincere fu Augusto De Megni). "È stata per me un'esperienza bellissima che rifarei altre 3milioni di volte, non la rinnegherò mai, a differenza di tanti altri, però non entrerò", ha continuato Bisciglia. Poi ha ironizzato sul fatto che, al massimo, nella casa potrebbe fischiettare una canzone e la prima che gli viene in mente è la sigla del programma

I nuovi concorrenti del GF: Greta Rossetti e l'ipotesi Rosanna Fratello

Se Filippi Bisciglia non entrerà, è confermato invece l'ingresso di una concorrente concorrente nella puntata del 2 dicembre: Greta Rossetti. La ragazza, diventata nota al pubblico per la partecipazione a Temptation Island, entrerà ufficialmente in gara dopo aver lasciato in diretta il fidanzato Mirko Brunetti, a sua volta nella Casa insieme alla ex Perla Vatiero. Poi, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe varcare la porta rossa anche Rosanna Fratello.