Fidanzato di Angelica Baraldi non la bacia a Verissimo, poi fa chiarezza: “Perché non dico ‘ti amo’” Angelica Baraldi ha partecipato a Verissimo nella puntata di sabato 2 dicembre, a pochi giorni dall’uscita dalla Casa del Grande Fratello. Con lei anche il fidanzato Riccardo Romagnoli, “rimproverato” da Silvia Toffanin per essere entrato in studio senza baciarla. Per questo il giovane ha spiegato le ragioni della sua apparente freddezza.

A cura di Stefania Rocco

Angelica Baraldi è stata intervistata da Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 2 dicembre, a pochi giorni dalla sua uscita dalla Casa. La ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha fatto il suo ingresso in studio da sola e, per la prima volta di fronte alle telecamere dell’elegante salotto di Canale5, ha raccontato parte della sua storia: dal rapporto con il padre alla separazione dei suoi genitori. Quando è arrivato il momento di descrivere il rapporto con Riccardo Romagnoli – il fidanzato diventato noto in tutta Italia come “Rick” – Toffanin ha annunciato l’ingresso in studio del giovane che si è accomodato senza baciarla. “Potevi darle almeno un bacio”, lo ha rimproverato bonariamente la padrone di casa, offrendo a Romagnoli la possibilità di spiegare i motivi della sua apparente freddezza.

Perché Angelica e Riccardo appaiono freddi di fronte alle telecamere

Riccardo, che nella Casa del GF aveva dichiarato per la prima volta il suo amore ad Angelica, ha spiegato a Toffanin e al suo pubblico perché, in sette anni, non aveva mai detto alla compagna di amarla: “Non l’ho mai detto non perché non privi questi sentimenti, ma non mi era mai passato per il cervello di doverlo dire perché era così palese”. Di fronte al bacio non dato, ha invece spiegato di avere semplicemente pensato che lo avrebbe fatto “dopo”.

Riccardo Romagnoli: “Troppa pressione sulla vicinanza tra Angelica e Mirko Brunetti”

Riccardo ha infine spiegato i motivi che lo avevano spinto, nel corso dell’ultima puntata del GF, a invitare la compagna a evitare certi ammiccamenti nei confronti di Mirko Brunetti, altro concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini. “Avevo troppa pressione addosso su quello che si diceva”, ha spiegato l’uomo, “I fan di Beatrice Luzzi hanno giudicato Angelica, poi la vicenda con Mirko. Mi sono scavato dentro e ho capito che senza di lei non riesco a stare. Adesso dobbiamo ritrovare l’equilibrio, lei dovrà trovare un suo equilibrio lavorativo. Magari ci sposeremo tra qualche anno e in futuro avremo delle piccole creature che girano per casa”.