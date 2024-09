video suggerito

Festival Giovani Adulti, scontro tra Borgonovo e Morani: "Manca il corso di ricamo", "Lei offende e basta" Il direttore del Festival Giovani Adulti contro la deputata Pd a L'Aria che Tira: "La danza è sessista? Sono sessisti i diritti? Non sa di cosa parla, giudica e offende". Leggendo il programma il programma della manifestazione, in effetti, le donne non mancano.

C'è stato uno scontro acceso questa mattina a L'aria che tira tra Francesco Borgonovo e la deputata Alessia Morani del Partito Democratico. Il giornalista de La Verità, collegato dal Festival Giovani Adulti di Torino del quale è direttore artistico, ha cercato di spiegare che all'interno del programma della manifestazione, composta da più di quaranta laboratori e decine di incontri, c'è spazio per tutti e non è una propaganda neo-fascista o sessista: "La danza è sessista? Sono sessisti i diritti? Non sa di cosa parla, giudica e offende".

Lo scontro: "Il corso di ricamo non c'é?"

Francesco Borgonovo chiede la linea a David Parenzo dopo aver ascoltato le argomentazioni e le accuse di Alessia Morani: "Abbiamo laboratori di disegno condotti da una donna, domani ci sarà una relatrice donna che parlerà di danza e diritti, ci sarà Beatrice Venezi". A quel punto proprio la Morani ribatte: "Il corso di ricamo? Non c'è?". La temperatura in studio si alza:

Ah, qual è il problema? Perché la danza non va bene? È sessista la danza? Sono sessisti i diritti?

E Alessia Morani ribatte:

Magari potreste ascoltare il pensiero delle donne.

Francesco Borgonovo sottolinea la presenza di molte donne e di ex politici di sinistra:

È pieno di pensieri delle donne qui. Ha offeso il lavoro delle professioniste che vengono qui e lavorano con i ragazzi. Ha fatto la battuta sul corso di ricamo. Lei non sa di cosa sta parlando, sta invitando a boicottare una cosa che non conosce. Gli unici ex politici che ci sono qui sono tutti di sinistra: Moni Ovadia, Giulio Cavalli, Dino Giarrusso.

"Tutti maschi", ribatte prontamente la deputata del Partito Democratico, ma Borgonovo replica:

Abbiamo invitato anche relatrici donne, abbiamo raccolto le disponibilità di quelli che c'erano. Dobbiamo fare le quote? Se vuole venire a fare un dibattito, le pago viaggio e albergo di tasca mia. Così magari impara qualcosa, anche ad accettare opinioni diverse dalle sue.

Il programma della manifestazione

Leggendo il programma della manifestazione, in effetti, le donne non mancano: Maki Hasegawa, in Italia pubblicata dalla Casa Editrice Il Castoro, terrà quotidianamente un laboratorio di illustrazione; domani ci sarà Elena Casadei per parlare di "Danza e diritti" mentre nella serata conclusiva ci sarà Beatrice Venezi con il seminario "Il corpo della musica".