Fedez allude a Selvaggia Lucarelli a CTCF, lei: “Narcisista patologico mai con accezione clinica” Durante l’intervista a Fabio Fazio nella terza puntata di Che Tempo che Fa, Fedez ha parlato di un argomento che gli sta particolarmente a cuore: la salute mentale. Il rapper ha poi fatto riferimento ad un commento a lui rivolto, scritto da Selvaggia Lucarelli, in cui lo aveva definito “narcisista patologico”. La replica è prontamente arrivata.

A cura di Ilaria Costabile

Nella terza puntata di Che Tempo che fa, ospite di Fabio Fazio è stato Fedez, che ha concesso al conduttore una lunga intervista nella quale ha parlato della sua malattia, del recente e inaspettato ricovero in ospedale, oltre che di una tematica particolarmente importante per il rapper, ovvero la salute mentale. Nel corso della chiacchierata, è stato poi fatto riferimento ad un episodio aspramente commentato da Selvaggia Lucarelli, risalente a quando Fedez aveva da poco scoperto il tumore al pancreas.

Le parole di Fedez riferite a Che Tempo che fa

Uno degli argomenti di cui Fedez ha parlato con estremo trasporto durante l'intervista a Fabio Fazio, riguarda l'importanza di tutelare la salute mentale, favorendo quelle misure come il bonus psicologo che potrebbero aiutare le famiglie che non potrebbero permettersi, altrimenti, un sostegno psicologico. Nel raccontare la sua esperienza personale il rapper milanese ha sottolineato come, spesso, vengano utilizzati termini che rientrano nel lessico psicologico con una certa leggerezza. Senza nominarla, il cantante fa riferimento a quanto disse Selvaggia Lucarelli sui suoi social dopo che su Instagram apparvero alcuni video delle sedute di psicoterapia di Fedez, da lui stesso pubblicati:

È capitato in un periodo in cui non stessi proprio in forma mentalmente, che una giornalista che ora non è più giornalista, mi additasse tramite degli articoli come un narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, ma è una giornalista non un medico, ma utilizzando quel narcisista patologico come sinonimo di “quel pezzo di merda”. Una persona che con le parole dovrebbe saperci avere a che fare, avere dimestichezza, utilizzare una patologia come sinonimo dispregiativo di una persona e fare diagnosi, così, a cazzo, la trovo una cosa su cui fare un minimo di attenzione.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Non è tardata ad arrivare la replica di Selvaggia Lucarelli che, infatti, su X (ex Twitter) ha pubblicato una precisazione, nella quale dichiara di non aver usato i termini "narcisista" e "patologico" con accezione clinica, bensì con altri significati:

Volevo dire a Fabio Fazio e a Che Tempo che fa che nessuno ha mai utilizzato l’espressione “narcisista patologico” per Fedez e o il solo termine “narcisista” nella sua accezione clinica per Fedez. Mi pare evidente, proprio perché le parole sono importanti, che l’aggettivo narcisista ormai sia di uso comune e che sia utilizzato per dire “vanesio”. (e che “patologico” si usi spesso per dire “recidivo”) L’unico che a proposito di Fedez lo ha usato nell’accezione clinica è Fedez. Riguardo il mio non essere più giornalista, rimarcato come se fosse importante, ho raccontato io di aver riconsegnato il tesserino a giugno. Come Fazio ha riconsegnato il suo, un po’ di tempo fa. E non per questo qualcuno lo considera meno giornalista di prima, a patto che “meno giornalista” voglia dire qualcosa. Grazie.

Cosa aveva detto Selvaggia Lucarelli su Fedez

La giudice di Ballando con le stelle, a giugno 2022, quando comparvero i video di Fedez sui social in cui durante una seduta di psicoterapia si era lasciato andare a lacrime e confessioni nefaste, aveva espresso il suo dissenso nell'azione perpetrata dal cantante di rendere noti dei momenti così intimi. All'epoca dei fatti aveva scritto: