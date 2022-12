Bonus psicologo sale da 600 a 1500 euro e diventa permanente, ma con un terzo dei fondi a disposizione Un emendamento alla legge di bilancio ha previsto di rifinanziare il bonus psicologo nel 2023 e anche negli anni successivi. La cifra massima che si può ricevere sale a 1500 euro, ma i fondi stanziati sono solo 5 milioni di euro: nel 2022 ne sono stati utilizzati 25 milioni.

A cura di Luca Pons

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Manovra economica 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il bonus psicologo viene confermato per il 2023. Non solo, ma viene reso permanente anche per gli anni dal 2024 in poi, e la cifra massima che si può ricevere passa da 600 a 1500 euro. L'emendamento alla manovra che lo prevede, presentato dal Partito democratico, è stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera e così passerà al voto dell'Aula.

Filippo Sensi, ex parlamentare del Pd e promotore della misura, ha esultato: "Il bonus psicologo è, di fatto, diventato un fondo che resterà negli anni. Va rimpinguato adeguatamente, ma primo passo importante". Il bonus era nato con il decreto Milleproroghe alla fine del 2021, e permetteva di richiedere da 200 a 600 euro per sostenere le spese di assistenza psicologica.

Con la nuova modifica, la cifra viene più che raddoppiata: chi lo riceverà avrà fino a 1500 euro, da spendere nello stesso modo. "Un grande risultato", l'hanno definito le deputate del Partito democratico Debora Serracchiani e Marianna Madia. "Siamo contenti per questa misura che è stata purtroppo molto utilizzata, oltre ogni aspettativa e che potrà continuare a contribuire al miglioramento del benessere psicologico di tante persone di ogni età duramente provate da questi anni di pandemia e crisi".

Lo scorso anno, le richieste di avere il bonus sono state 336mila nei tre mesi (dal 25 luglio al 24 ottobre) in cui è stato possibile fare domanda. Le donne erano più del doppio degli uomini e il 60% di chi faceva richiesta aveva meno di 35 anni, oltre 50mila i minorenni. A riceverlo, però, era stata solo una piccola parte del totale.

I fondi stanziati nel 2022 per il bonus psicologo erano 25 milioni di euro (inizialmente 10, poi con il decreto Aiuti bis di agosto se ne sono aggiunti altri 15). La cifra ricevuta cambiava in base al proprio Isee: 600 euro sotto la soglia 15mila euro di Isee, 400 tra i 15mila e i 30mila euro, e infine 200 euro di bonus per chi aveva un Isee tra i 30mila e i 50mila euro. Con questi criteri, a ricevere il bonus psicologo nel 2022 sono state poco più di 40mila persone.

Nella nuova legge di bilancio, si prevede di dedicare solo 5 milioni di euro al bonus per il 2023. Dal 2024 in poi, i milioni saranno 8. Meno di un terzo di quelli utilizzati nel 2022. Questo, unito al fatto che le somme distribuite saranno più alte, ridurrà ancora il numero di persone che avranno accesso al bonus. I fondi potrebbero comunque essere aumentati con decreti successivi.

Il presidente dell'Ordine degli psicologi, David Lazzari, si è detto soddisfatto: "Il mio ringraziamento va a tutte le forze politiche che lo hanno sostenuto, ai parlamentari Pd che hanno presentato la proposta poi approvata e al Governo che ha condiviso questa necessità". È fondamentale, ha dichiarato Lazzari, "che l'attenzione ai bisogni psicologici dei cittadini sia un impegno trasversale a tutte le forze politiche. Questo provvedimento, che speriamo possa avere in futuro maggiori risorse, deve essere parte di un programma nazionale per il benessere psicologico e lo sviluppo della resilienza che passa per la scuola, la sanità, i servizi sociali e il mondo del lavoro".