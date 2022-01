Federica Sciarelli: “Ho avuto il Covid, mi scuso se la puntata di Chi l’ha visto è slittata” Federica Sciarelli ha aperto la puntata di Chi l’ha visto? di mercoledì 19 gennaio spiegando di avere avuto il Covid. Per questo, la trasmissione di Rai3 è tornata in onda una settimana dopo il previsto: “Vi chiedo scusa”.

A cura di Daniela Seclì

Mercoledì 19 gennaio, Federica Sciarelli è tornata al timone del programma "Chi l'ha visto?" dopo la pausa natalizia. In realtà, il ritorno su Rai3 della trasmissione che si occupa di cercare le persone scomparse e di approfondire i casi di cronaca, era previsto per mercoledì 12 gennaio. La giornalista e conduttrice, ha spiegato perché la partenza è slittata di sette giorni: Federica Sciarelli ha avuto il Covid.

Federica Sciarelli si scusa con gli spettatori

Subito dopo la sigla iniziale del programma Chi l'ha visto?, Federica Sciarelli ha preso la parola e si è scusata con gli spettatori, per non essere riuscita ad andare in onda la scorsa settimana. La conduttrice ha spiegato di avere avuto il Covid, ma grazie alla terza dose, è guarita in breve tempo:

"Buonasera a tutti voi, naturalmente vi devo chiedere scusa. Vi chiedo scusa per questo slittamento della puntata. Colpa mia, purtroppo anche io ho avuto il posto di blocco. Vi assicuro che ne avrei fatto volentieri a meno. Però sono tornata. Sono cose che capitano ai vivi. Terza dose, è finita presto. E allora, senza indugi, iniziamo la stagione di questo nuovo anno. Naturalmente buon anno a tutti, il mio non è iniziato nel migliore dei modi".

I casi di Chi l'ha visto?

Nella prima puntata del 2022 di Chi l'ha visto? sono tanti i casi che verranno trattati. La trasmissione tornerà a parlare di Agata Scuoto, scomparsa nel 2012 da Acireale all'età di 22 anni. Federica Sciarelli racconterà gli ultimi sviluppi, che hanno portato all'arresto dell'uomo che conviveva con la madre di Agata. Poi, si accenderanno di nuovo i riflettori sul caso di Roberta Ragusa. La donna è scomparsa dieci anni fa. Il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Infine, gli aggiornamenti sul caso di Liliana Resinovich, ritrovata senza vita il 5 gennaio scorso.