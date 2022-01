Covid ad Amici, ballerini positivi: salta la puntata di domenica La puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi salta a causa del Covid-19.

La puntata domenicale di Amici di Maria De Filippi salta a causa del Covid-19. Diversi ballerini sarebbero risultati positivi. A rivelarlo è Giuseppe Candela via Dagospia. Al posto di Amici di Maria De Filippi, domenica dovrebbe andare in onda uno speciale con montaggio e senza la classica puntata da studio.

Non era mai successo prima d'ora che la puntata della domenica di Amici di Maria De Filippi saltasse a causa del coronavirus. Il protocollo per il contenimento del contagio impone lo stop alla produzione.

Le indiscrezioni già ieri

Già nella giornata di ieri, mercoledì 26 gennaio 2022, l'indiscrezione della registrazione saltata ha spaventato i fan dell'amatissimo talent show. Le prime indiscrezioni, poi smentite prima della conferma odierna in un flash Dagospia, parlavano di alcuni allievi risultati positivi al Covid-19. Una voce che sarebbe nata dalla confusione del pubblico che, dopo esser arrivato in studio, è stato rimandato subito a casa senza spiegazioni. Tra i presenti del pubblico, ovviamente, anche le ‘talpe' che forniscono anticipazioni per i vari portali e sui social media. La redazione di Amici di Maria De Filippi ha dovuto ovviamente rinviare le registrazioni per ragioni legate alla sicurezza di tutti.

I ballerini professionisti positivi al Covid

Tra i ballerini professionisti di Amici di Maria De Filippi sono stati riscontrati tamponi positivi. Questo conferma che gli allievi, invece, restano tutti negativi e al sicuro nella ‘bolla', considerato che vivono all'interno della scuola e in un contesto isolato rispetto agli altri. Gli incontri e le lezioni e le prove, d'altronde, si tengono sempre in ambiente ben protetto. Non si conoscono i nomi dei ballerini risultati positivi al Covid-19, ma è noto che Andreas Muller non è tra questi, essendo in isolamento da tempo.