La Coppa Italia conquista gli ascolti tv, grande ritorno anche per Chi l’ha visto? La serata di mercoledì 19 gennaio ha visto trionfare la partita di Coppa Italia su Canale 5, ma il secondo programma più seguito è Chi l’ha visto? con Federica Sciarelli.

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di mercoledì 19 gennaio ha visto trionfare agli ascolti tv la partita di Coppa Italia Inter-Empoli, trasmessa su Canale 5, che ha sfiorato i 4 milioni di telespettatori. Un grande ritorno in tv anche per Chi l'ha visto?, lo show di Federica Sciarelli la cui messa in onda è slittata di una settimana, come dichiarato stesso dalla conduttrice in apertura di puntata, che però ha intrattenuto più di due milioni di persone. Non ha suscitato molto interesse, invece, il film in prima visione su Rai1, Single ma non troppo, con Dakota Johnson che ha decisamente abbassato la media della rete ammiraglia della Rai, abituata a numeri ben più considerevoli.

Ascolti tv mercoledì 19 gennaio 2022

Nella serata di ieri, mercoledì 19 gennaio 2022, il film su Rai1 Single ma non Troppo è stato visto da 2.383.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Canale 5 la partita di Coppa Italia Inter-Empoli ha interessato 3.829.000 spettatori ottenendo uno share del 17.2% (pre e post partita nel complesso: 3.122.000 – 12.9%; nel dettaglio primo tempo: 3.895.000 – 15.4%, secondo tempo: 3.753.000 – 16.9%, supplementari: 3.852.000 – 21.3%). Su Rai2 il programma Kalipè – A Passo d’Uomo è stato la scelta di 906.000 spettatori arrivando ad uno share del 4.2% . Su Italia 1 il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio ha raccolto davanti al video 1.235.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha catturato l'attenzione di 2.416.000 spettatori registrando uno share del 12% . Su Rete4 Zona Bianca ha segnato 849.000 spettatori ottenendo il 5.1% di share. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 866.000 spettatori con uno share del 5%. Su Tv8 la puntata di 4 Hotel conquista 368.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove il docu-reality Wild Teens – Contadini in Erba ha raccolto 212.000 spettatori con lo 0.9%.