Federica e Annalisa con il pacco 17 ad Affari Tuoi: "Quel giorno sono nati i nostri gemelli: uno adesso è in cielo" Federica e Annalisa, gemelle originarie di Melfi, partecipano ad Affari Tuoi nella puntata dell'8 ottobre. Le due sorelle scelgono il pacco 17 per un motivo preciso: il 1 giugno una delle due ha partorito due gemelli, uno dei quali nato morto.

A cura di Stefania Rocco

Da Melfi, Potenza, in Basilicata arrivano ad Affari Tuoi Federica e Annalisa, soprannominate da Stefano De Martino le “gemelle diverse”. Sono entrambe operaie metalmeccaniche. La partita comincia male con le sorelle che eliminano immediatamente i pacchi da 100mila e 75mila euro. Per diversi altri tiri, la scalata di Federica e Annalisa procede senza intoppi finché le gemelle incontrano ed eliminano il pacco da 200mila euro. Il dottore fa loro un’offerta: 1 tiro in cambio di 27mila euro, la stessa offerta avanzata in precedenza che le concorrenti decidono nuovamente di rifiutare.

Perché le gemelle Federica e Annalisa hanno rifiutato il cambio

Federica e Annalisa rifiutano anche la terza proposta del dottore, il cambio. Decidono di tenere il loro pacco, il numero 17. “Dopo spiegheremo perché” anticipano per poi fare un altro tiro che abbatte il pacco con 0 euro e dà modo a De Martino di fare la sua coreografia, quella inaugurata al centro studio sulle note di “Sesso e samba”. La nuova offerta del dottore ammonta a 35mila euro. In gioco ci sono ancora 10mila, 50mila e 100mila euro. Le due gemelle ci pensano per qualche istante per poi rifiutare ma precisano: “Avvitiamo un bel po’ di macchine per arrivare a 35mila euro ma andiamo avanti”. Federica mostra il portachiavi che tiene tra le mani, un portachiavi che le ha regalato il cugino Santo pieno di corni fortunati. Le due provano ad avanzare una richiesta di 75mila euro al dottore per abbandonare la gara, ma Pasquale Romano offre loro ancora 35mila euro. Quando le gemelle riescono a eliminare anche il pacco da 5 euro, il dottore finalmente offre loro 50mila euro mettendole in evidente difficoltà.

Che cosa significa il pacco 17 per Federica e Annalisa

Federica spiega quindi il motivo che le ha spinte a tenere il pacco 17: “Il 17 giugno sono nati i gemellini, i figli di mia sorella Annalisa. Sofia è in cielo e Gerardo è in terra. Il 17 è quindi una giornata particolare, di gioia e dolore. Sono i miei angeli, perché i suoi figli sono anche un po’ figli miei”. Il dottore offre quindi loro 50mila euro che le sorelle decidono di accettare per poter dare una svolta alla loro vita e abbandonare il loro da operaie: “Noi abbiamo un sogno, abbandonare la catena di montaggio perché è monotona. Vorremmo aprire una nostra attività, un negozio per bambini e con questi soldi potremmo cominciare a fare qualcosa. Accettiamo l’offerta e molliamo gli avvitatori, almeno per un po’”. La mossa si rivela essere vincente: nel loro pacco, infatti, c’erano proprio 50mila euro.