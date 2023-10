Fabio Fazio scherza a Che Tempo Che Fa: “Io a Ballando con le Stelle? Non accadrà molto presto” Nel corso della prima puntata di Che Tempo Che Fa sul NOVE, il conduttore ha fatto diverse battute e allusioni sulla rottura dei rapporti con la Rai. Nella chiacchierata con Forest e Gialappa ha commentato l’eventuale partecipazione allo show di Milly Carlucci.

A cura di Andrea Parrella

Si è aperta la nuova stagione di Che Tempo Che Fa, il programma con cui Fabio Fazio ha traslocato a NOVE dopo 20 anni in Rai. Un addio che è stato, di fatto, il caso televisivo dello scorso finale di stagione, col giallo del mancato rinnovo del servizio pubblico e il passaggio del conduttore e la sua squadra alla rete Warner Bros. Discovery.

Una prima puntata in cui Che Tempo Che Fa ha mostrato una continuità totale in termini di impostazione, nel corso della quale non sono mancate le prevedibili allusioni alla fine del rapporto con il servizio pubblico. Una chiusura non priva di polemiche, visto quanto accaduto anche dopo la fine della stagione televisiva con il caso delle pagine social di Che Tempo Che Fa che la Rai non ha voluto cedere alla produzione di Che Tempo Che Fa.

Tra i momenti in cui Fabio Fazio si è lasciato andare a una battuta, quello del dialogo con la Gialappa's Band e Mago Forest, per il lancio di Gialappa Show, in onda dal 16 ottobre su Tv8. Scherzando su Italodisco, appena suonata dai The Kolors sul palco, i tre ospiti hanno scherzato con Fazio dicendo di averlo visto ballare durante l'esecuzione del brano. "Milly Carlucci ti aspetta già a Ballando con le Stelle, sei pronto", ha detto Forest, con Fazio che ha risposto, in clima di scherzo: "Guarda, ho l'impressione che non accadrà molto presto".

Il riferimento, evidentemente, è proprio alla rottura dei rapporti con la Rai, leit motiv di questa prima puntata e probabilmente delle prossime. "È come se uno ti dicesse che non ti rinnova l’affitto di casa: o dormi per strada; o vai a cercare un’altra casa. Non me ne sono andato di nascosto", aveva detto il conduttore raccontando le dinamiche del suo addio alla Rai in un'intervista delle scorse settimane. Di fatto, Fazio ha parlato di un accordo non rinnovato per l'assenza di un interlocutore, da lì i contatti con Warner Bros. Discovery per il passaggio a NOVE: "Non sono scappato di nascosto".