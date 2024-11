Fabio Fazio concede le immagini di Che tempo che fa a Rai1 dopo l’uscita, un regalo a Milly Carlucci

video suggerito

A cura di Stefania Rocco

Fabio Fazio ha deciso di concedere le immagini di Che tempo che fa affinché fossero trasmesse in diretta su Rai1 nel corso della puntata di Ballando con le stelle di sabato 2 novembre. Un regalo da parte del conduttore alla collega Milly Carlucci arrivato nonostante l’uscita in polemica dalla Rai di Fazio di qualche anno fa e lo sbarco sul Nove insieme alla sua trasmissione, fino a quel momento trasmessa su Rai3.

Perché Ballando con le stelle ha trasmesso le immagini di Che tempo che fa

Ballando ha trasmesso le immagini mandate in onda a Che tempo che fa per indagare sul caso “diverticolite” che ha colpito Francesco Paolantoni, impedendogli di esibirsi in prima serata su Rai1. Il giorno dopo la messa in onda di Ballando, il comico era stato ospite dell’amico Fazio a Che tempo che fa, lasciando che alcuni dei giurati, in primis Selvaggia Lucarelli, cominciassero a coltivare dubbi circa la veridicità del suo malessere. Paolantoni, tuttavia, ha spiegato quanto accaduto e, in particolare, le tempistiche che gli avevano consentito di non rifiutate l’invito di Fazio.

Milly Carlucci corregge Paolantoni: “Si allena per 6/7 ore al giorno”

La padrona di casa Milly Carlucci ha voluto comunque chiarire un aspetto rispetto a quanto era andato in onda a Che tempo fa in riferimento alle prove di Paolantoni dietro le quinte di Ballando con le stelle. L’attore aveva spiegato di allenarsi per circa 1/2 ore al giorno insieme alla maestra Anastasia Kuzmina, una dichiarazione sconfessata da Carlucci che ha garantito che gli allenamenti durano decisamente più ore: “Arrivati a questa fase del programma, tutti i concorrenti si allenano almeno per 6 o 7 ore al giorno”. Allenamenti che sembrano stare dando i loro frutti, anche in considerazione dei voti che Paolantoni sta ottenendo dalla giuria.