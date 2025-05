video suggerito

Fabio Canino sugli ascolti di Sognando Ballando Con le Stelle: “Non ci aspettavamo di più, il nome è orribile” Fabio Canino ospite di TvTalk ieri ha parlato di Sognando Ballando Con Le Stelle, partito venerdì sera, che ha perso, seppur di poco, agli ascolti contro Tradimento su Canale5. Il giudice ha commentato i dati auditel della serata, commentando: “Il nome (della trasmissione, ndr) è orribile”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

Fabio Canino ospite di TvTalk ieri ha commentato il ritorno di Milly Carlucci con Sognando…Ballando con le stelle iniziato lo scorso venerdì 9 maggio, in prima serata su Rai 1. La prima puntata dello show evento che festeggia i 20 anni del programma e cerca il nuovo ballerino professionista della prossima edizione di Ballando con le stelle, è stata superata, seppur di pochissimo, dalla fiction Tradimento su Canale5 in termini di ascolti. Il giudice dello show, ospite di Mia Ceran, a tal proposito ha dichiarato: "Non potevamo aspettarci di più".

Le parole di Fabio Canino

Ospite di TvTalk, Fabio Canino ha commentato i dati di ascolto raggiunti da Sognando…Ballando con le stelle nella prima puntata: "Essendo un giorno diverso dal nostro, un orario diverso dal nostro, no, credo di no, non ci si poteva aspettare di più". Poi, ha criticato il nome scelto per la trasmissione. "Intanto, vorrei dire che abbiamo sdoganato il gerundio, che secondo me è importante. Il nome è orribile" ha scherzato, commentando: "Il programma è una celebrazione dei 20 anni, facendo rivedere dei video (io mi ero pure dimenticato di alcuni concorrenti arrabbiatissimi con noi), ma è anche un premio, un regalo al pubblico, allo zoccolo duro di Ballando, che da anni ci chiedeva di poter vedere ballare i professionisti con altri colleghi. Sono state unite le due cose. E poi cerchiamo un altro, o due, ballerini professionisti che verranno in autunno".

"Giuria incompetente? Cerchiamo un personaggio televisivo"

Durante il dibattito, ha preso parola, nello studio di Mia Ceran, Riccardo Bocca che ha dichiarato: "Faccio gli auguri per i 20 anni di Ballando, e anche a noi che da 20 anni vediamo sempre gli stessi programmi. Trovo disfunzionale che funzionale avere tolto l'elemento fondante, quello del giudizio del dilettantismo dei concorrenti Vip. Qui ci si trova con ballerini professionisti che vengono giudicati da una giuria composta da persone non competenti. 4 puntate? Menomale". Fabio Canino gli ha allora risposto:

È vero che non siamo competenti nella danza. Quello che noi facciamo in giuria e quello che faremo in queste puntate è cercare un personaggio televisivo. Un maestro che sappia stare in televisione. È una sorta di casting pubblico. Non premiamo il ballerino più bravo, sono tutti dei professionisti.