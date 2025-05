video suggerito

Ascolti tv venerdì 9 maggio: chi ha vinto tra Sognando ballando con le stelle e Tradimento Tutti i Dati Auditel della serata di venerdì 9 maggio. La sfida agli ascolti TV tra Sognando Ballando con le stelle e la soap Tradimento, l’ha vinta quest’ultima superando leggermente in termini di spettatori lo show di Rai1 che, però, primeggia in fatto di share sulla serie di Canale 5. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, venerdì 9 maggio, è stata caratterizzata da serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle, lo show che celebra i vent'anni del programma condotto da Milly Carlucci. Su Canale 5, invece, appuntamento con la fiction Tradimento. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo i dati Auditel di venerdì 9 maggio.

La sfida degli ascolti TV tra Sognando Ballando con le stelle e Tradimento

Nella serata di ieri è andata in onda la prima di quattro puntata di Sognando Ballando con le stelle, lo show strutturato come una gara per professionisti, alla ricerca del nuovo maestro per la prossima stagione del programma che andrà in onda, come di consueto, in autunno. Tutto come al solito, dalla conduzione alla giuria, e il pubblico ha accolto questo ritorno in prima serata con curiosità, di fatti la trasmissione è stata seguita da 2.407.000 spettatori pari al 16.7% di share.

Su Canale 5, invece, è tornata la fiction Tradimento che, ormai, ha appassionato il pubblico Mediaset che non riesce a fare a meno degli intrighi che sottendono alle trame della nota soap turca. I nuovi episodi sono stati visti da 2.472.000 spettatori con uno share del 15.9%. Vincendo di fatto la prima serata in termini di spettatori, seppur di pochissimo rispetto alla competitor della tv pubblica.

Leggi anche Chi è Chiquito, il ballerino dominicano a Sognando Ballando con le stelle

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti TV delle altre reti generaliste. Su Rai2 il film Mixed by Erry di Sidney Sibilia è stato visto da 736.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Italia1 Rambo 3 è stata la scelta di 1.114.000 spettatori con il 6.5% di share. Su Rai3 FarWest ha segnato 572.000 spettatori con il 3.6% di share. Su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1.147.000 spettatori con l'8.3% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.004.000 spettatori e uno share del 7.3%. Su Tv8 MasterChef ha ottenuto 539.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da 954.000 spettatori con il 5.4% di share.