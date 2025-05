video suggerito

Ascolti tv venerdì 16 maggio: chi ha vinto tra Sognando Ballando con le stelle, gli Internazionali e Tradimento I dati Auditel della serata di ieri, venerdì 16 maggio. Chi ha vinto tra la seconda puntata di Sognando Ballando con le stelle su Rai1, gli Internazionali d'Italia e Tradimento su Canale 5.

La prima serata di ieri, venerdì 16 maggio, è stata caratterizzata da serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Secondo appuntamento con Sognando Ballando con le stelle su Rai1, preceduto dagli Internazionali d'Italia con la semifinale Sinner-Paul. Su Canale 5, invece, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Tradimento. Vediamo i dati Auditel di venerdì 16 maggio.

La sfida agli ascolti tv tra Rai1 con Sognando Ballando con le stelle e Canale 5 con Tradimento

Nella serata di ieri è andato in onda su Rai1 il secondo appuntamento con Sognando Ballando con le stelle, spin off del programma condotto da Milly Carlucci. Protagonista indiscusso della serata è stato Francesco Totti che, a più riprese, ha dovuto parare i colpi della conduttrice che ha insistito per averlo nel cast della prossima edizione del talent. La trasmissione è stata seguita da 1.351.000 spettatori segnando il 15.4% di share.

Prima del dance show sono andati in onda gli Internazionali di tennis, visti da 4.925.000 spettatori pari al 25% di share.

Su Canale 5, invece, spazio a una nuova puntata di Tradimento. La soap turca ha catturato l'attenzione di 2.387.000 spettatori con uno share del 14.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 La Scuola Romana delle Risate ha intrattenuto 662.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 John Rambo è stato la scelta di 1.239.000 spettatori con il 6.6% di share. Su Rai3 Farwest ha segnato 464.000 spettatori con il 3% di share. Su Rete4 Quarto Grado è stato visto da 1.392.000 spettatori e il 9.7% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 773.000 spettatori e il 5.6% di share. Su Tv8 MasterChef ha ottenuto 518.000 spettatori con il 3.4% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha segnato 691.000 spettatori con il 3.7% di share.