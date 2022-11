Fabio Canino assente a Ballando con le stelle perché positivo al Covid Fabio Canino non partecipa alla puntata di Ballando con le stelle del 19 novembre. Al suo posto uno schermo che trasmette la sua immagine in collegamento video. Il giurato è risultato essere positivo al Covid.

A cura di Stefania Rocco

Fabio Canino non partecipa alla puntata di Ballando con le stelle del 19 novembre. Al suo posto, in studio dietro al scrivania che ospita i giurati, c’è un maxi schermo che trasmette l’immagine di Canino in collegamento da casa. Si tratta di un espediente già utilizzato in diverse altre trasmissioni televisive nel corso degli ultimi due anni. Il motivo, come facilmente intuibile, è da attribuire al Covid.

Fabio Canino: “Perché non sarò a Ballando con le stelle”

Canino, in un post condiviso su Instagram a poche ore dall’inizio della puntata di Ballando con le stelle di questa sera, aveva già spiegato che sarebbe stato assente perché positivo al Covid:

La settima puntata di Ballando con le stelle per la prima volta da quando faccio il giudice la farò da casa e non in studio. Indovinate perché? – mi ero dimenticato che è sabato – Ho trovato traffico – Sono positivo al covid Ovviamente sono positivo, niente di grave fortunatamente ma per la sicurezza di tutti sto a casa dove mi stanno portando le palette con un furgone blindato. Ci vediamo stasera!!

Fabio Canino in collegamento con lo studio di Ballando con le stelle

Il comparto tecnico di Ballando con le stelle ha trovato il modo di permettere a Fabio Canino di partecipare alla puntata nonostante la positività al Covid e il conseguente isolamento. Il giurato si è collegato con lo studio della trasmissione grazie a una connessione a internet. L’immagine e l’audio sono arrivati in studio per effetto di un minoro posizionato sopra quella che è la posizione abituale di Canino dietro la scrivania dei giurati. In questo modo, i concorrenti che ancora stanno concorrendo per la finale non sono stati costretti a fare a meno dei commenti taglienti di Canino. Presente anche Selvaggia Lucarelli che, proprio questa mattina, ha detto addio alla madre Nadia, scomparsa a causa del Covid. In diretta, Milly Carlucci l'ha ringraziata per la sua presenza.