Evelina Sgarbi: “La compagna di mio padre non mi è mai piaciuta. Anche mio fratello vuole sia fatta chiarezza”

Evelina Sgarbi è stata ospite di Verissimo nella puntata di domenica 11 gennaio. La figlia di Vittorio Sgarbi è tornata nuovamente a parlare delle sue perplessità in merito alla gestione della delicata situazione in cui, ad oggi, si trova il critico d'arte, vessato dalla depressione e dai problemi di salute. Il prossimo 27 gennaio ci sarà una nuova udienza: "Mio padre non avrà un amministratore, ma gli verrà fatta una perizia medica. Si ritroveranno i nostri periti di parte, lo psicologo che deve visitarlo, i giudici, non so neanche se verrò convocata, ma vediamo cosa succederà".

Evelina Sgarbi e il rapporto con Sabrina Colle

Evelina ha chiesto che al padre venga affidato un amministratore di sostegno, sebbene lui abbia dichiarato in più occasioni di non averne bisogno e di essere convinto della scelta di voler sposare la sua compagna, Sabrina Colle, al suo fianco ormai da oltre vent'anni. A questo proposito, la 23enne racconta a Silvia Toffanin come non abbia mai nutrito alcuna simpatia nei confronti della donna:

La compagna non mi è mai piaciuta, vorrei vedere se altre persone non avessero avuto il mio stesso atteggiamento. Perché non mi è mai piaciuta? Ma non lo so, di base, a pelle, da quando ero piccola non mi è mai piaciuta. Lei non c’è mai stata, dal 2023 l’ho vista di più spesso. Quando c'era lei io dicevo a mio padre di non avere piacere a stare in sua compagnia.

Le parole di Sgarbi sulla figlia

Nel frattempo, prima di Natale, Sgarbi ha rilasciato un'intervista nella quale ha dichiarato di voler essere lasciato in pace e ha consigliato alla figlia di provvedere alla sua salute menale, nel mentre che Sabrina Colle ed Elisabetta Sgarbi si sono dette pronte e sporgere denuncia: "Io non ho nulla da nascondere, se mi denunciano dovranno poi dimostrare che quello che ho detto non è vero". In merito alle dichiarazioni del padre sul suo conto, invece, dice:

Lui in quel momento è debole, fragile, plagiato, direbbe un po’ la qualunque, può anche essere che sia ricattato, è tenuto in scacco, non so fino a che punto siano farina del suo sacco. In ogni caso, se dicesse certe cose. In udienza quel pochissimo che l’ho preso in disparte e gli ho chiesto se stesse bene lui mi ha detto sì, ma mi guardava con quegli occhi sgranati

Il matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare, intanto, è stato rinviato. A detta di Sabrina Colle è stata solo spostata la data, ma Evelina non ci crede: "Cercano di proteggersi come possono. Lo trovo veramente talmente smaccato, che ci sono un sacco di cose poco chiare, nebulose, spostando il focus su diversi avvenimenti, non si è vista una cartella clinica". Anche suo fratello, sembra sia intenzionato a capire qualcosa in più: "Mio fratello ha chiesto che venga fatta chiarezza, loro non hanno un rapporto idilliaco". Silvia Toffanin, quindi, le chiede se c'è stato un momento in cui ha davvero pensato che qualcosa per suo padre potesse andare storto: