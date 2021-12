Eva Grimaldi: “Mi sono chiesta se fossi lesbica, ma io amo Imma Battaglia non le donne in generale” Al Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi ha raccontato a Giucas Casella le domande che si è fatta quando si è resa conto di essersi innamorata di Imma Battaglia.

Nella casa del Grande Fratello Vip, Eva Grimaldi si è confidata con Giucas Casella. Ha ricordato le incertezze e i pensieri che hanno accompagnato i primi tempi dell'amore con Imma Battaglia. Dopo anni di relazioni solo con uomini, si è chiesta se fosse possibile cambiare radicalmente la propria inclinazione sessuale a 50 anni. La risposta, almeno nel suo caso, è stata un no.

Eva Grimaldi si è fatta delle domande sulla sua sessualità

Eva Grimaldi oggi ha 60 anni. Dieci anni fa ha conosciuto e si è innamorata di Imma Battaglia. Così, ha cominciato a farsi delle domande, ha provato a conoscersi meglio, tentando di capire se di punto in bianco provasse un'attrazione per le donne. Ha scoperto che il sentimento e l'attrazione che prova per l'attivista, è un qualcosa di speciale. Si è innamorata della sua personalità, del suo modo di essere, indipendentemente dal suo sesso: "A me non piacciono le donne, mi piace Imma".

Con Imma Battaglia si sente una donna completa

Eva Grimaldi ha raccontato a Giucas Casella che grazie a Imma Battaglia è riuscita a sentirsi una donna completa. Si è lasciata alle spalle una vita sentimentale costellata di drammi amorosi e ha avuto il suo riscatto. Oggi è serena e sa di poter sempre contare sulla sua compagna: