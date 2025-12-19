Programmi tv
Enrico Mentana sbotta in diretta al TG La7 dopo un problema tecnico: “C’è la regia o è sciopero?”

Momenti concitati quelli vissuti da Enrico Mentana al TG7, durante l’edizione di mercoledì 17 dicembre. Dopo aver lanciato un servizio sul delitto di Garlasco, il conduttore ha dovuto fare i conti con un problema tecnico che ha impedito alla regia di far partire il filmato: “Bellissimo momento di televisione, complimenti a tutti”.
A cura di Sara Leombruno
Momenti concitati quelli vissuti da Enrico Mentana al TG7, durante l'edizione delle 20 di mercoledì 17 dicembre. Dopo aver lanciato un servizio sul delitto di Garlasco, il conduttore ha dovuto fare i conti con un problema tecnico che ha impedito alla regia di far partire il filmato. Il commento stizzito dopo minuti di silenzio: "Posso stare qui una mezz'oretta. C'è la regia o è sciopero?".

L'imprevisto in diretta

Enrico Mentana aveva appena introdotto gli sviluppi sul delitto di Chiara Poggi, in particolare la notizia sul verbale dimenticato del 2014 relativo al dna sotto le unghie della ragazza. Il conduttore ha quindi lasciato la linea alla regia, ma qualcosa è andato storto. Il servizio non è partito per un problema tecnico e il conduttore ha cercato di prendere tempo. "Se non avete sentito niente, non è un problema del vostro televisore", ha detto. Per poi aggiungere: "Ditemi, regia, se possiamo ripartire". Dai colleghi, però, nessun segnale.

La reazione di Enrico Mentana

Dopo diversi secondi, il conduttore, forse rendendosi conto che la situazione si stava facendo imbarazzante, ha deciso di interrompere il silenzio: "Bellissimo momento di televisione. Complimenti a tutti". E ancora, rivolgendosi direttamente agli spettatori: "Non potete immaginare cosa sta succedendo di là". Tutto si è concluso con un commento di Mentana che ha definitivamente tradito il suo fastidio: "Io posso stare qua una mezz'oretta, solo che poi c'è il programma dopo. Scusate ma c'è una regia o è sciopero?".

Il filmato è presto diventato virale sui social, scatenando in poche ore centinaia di commenti da parte degli utenti. Se da un lato c'è chi ritiene che il conduttore avrebbe potuto fare di meglio per intrattenere il pubblico, c'è anche chi ritiene che i suoi commenti sarcastici siano stati l'antidoto perfetto per sdrammatizzare quei momenti.

