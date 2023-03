Enrico Mentana conduce il tg con un segreto sotto al bancone: i suoi due cani Si chiamano Nina e Bice e sono i suoi due cani presenti in uno degli ultimi TgLa7, ma ben nascosti sotto al bancone del telegiornale.

Enrico Mentana ha condotto il telegiornale con i suoi due cani, ben nascosti ai suoi piedi, sotto al bancone del TgLa7. La fotografia, pubblicata sui social, è diventata virale. I protagonisti dello scatto sono Nina e Bice, le sue due femmine di Cavalier King, che Enrico Mentana ha ereditato dalla relazione con Francesca Fagnani, conduttrice di "Belve". Sui social, tantissimi commenti compreso quello del padron di La7, Urbano Cairo: "Il notevole sarà quando faranno loro il tg…a 2 voci".

L'ironia e gli apprezzamenti sui social

Tra i commenti, anche quelli di chi tira in ballo il fedele "destriero" di Enrico Mentana, l'inviato Paolo Celata: "Ora c'è il rischio che possa essere sostituito". Poi c'è chi invece, appassionato di animali, esprime tutta la soddisfazione e la vicinanza alla scelta del direttorissimo: "Enrico ti amo!". O chi ancora più scherzosamente nota che il giornalismo è "un mestiere da cani". C'è stata comunque grande ironia e grande apprezzamento per questa scena. È stato mostrato un lato molto tenero di Enrico Mentana, un lato inaspettato.

L'amore per gli animali di Enrico Mentana e Francesca Fagnani

L'amore per gli animali di Enrico Mentana e Francesca Fagnani è stato ampiamente anticipato proprio dalla conduttrice di Belve. Infatti, nel corso di una intervista che la conduttrice ha rilasciato al settimanale Visto, si raccontava di questa comune passione: “Io ho sempre avuto cani e da un po’ parlavamo di prenderne uno. Quando è arrivata siamo impazziti entrambi, ma Enrico soprattutto. In effetti Nina è dolce e lui non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce di casa dopo di me. Così la porta con lui e io devo andare a recuperarla. Poi mi manda le sue foto e molte le pubblica su Instagram. Quindi negli ultimi tempi principalmente parliamo di lei”.