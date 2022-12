Ema Stokholma e Angelo Madonia: “Lite dietro le quinte di Ballando con le stelle”

Ema Stokholma è tra i protagonisti più amati di Ballando con le stelle. Nel programma di Milly Carlucci, la speaker radiofonica non ha trovato solo l'affetto del pubblico, ma anche l'amore. Frequenta, infatti, Angelo Madonia, il ballerino che le è stato assegnato e che sta condividendo con lei questa esperienza. Tuttavia non mancano le liti.

Su Instagram, Ema Stokholma ha risposto alle domande dei follower. Così, ha confermato di avere avuto una lite con Angelo Madonia dietro le quinte di Ballando con le stelle. Inoltre, ha annunciato che nelle puntate restanti del programma di Milly Carlucci farà di tutto per stupire il pubblico e portarsi a casa la vittoria. Ecco le risposte date agli utenti:

Se venerdì abbiamo litigato? Un po', ma tu come fai a saperlo?/ Angelo è un po' severo in sala prove, perché comunque in sala ci sono dei giorni in cui sto proprio zitta, rispondo solo "ok". Lui mi dice: "Avanti, indietro, passo, passo, indietro, ok? Poi fai questo passo, ok? Vieni su così e fai questo passo qua, ok? Dopo un'ora di ok, vorrei spaccargli la faccia./ Alla prossima puntata spacchiamo, faccio tutta la coreografia sulle punte e alzando un bilanciere, così ho i piedi a punta sempre e la parte sopra che lavora. Quindi sarà una coreografia di danza classica mista a aerobica.