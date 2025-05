video suggerito

Elodie in imbarazzo da Fabio Fazio per la domanda sulla gravidanza: "Devi dirci qualcosa?" Elodie, ospite a Che Tempo Che Fa domenica 4 maggio, è apparsa imbarazzata a causa di una domanda. Nel corso dell'intervista, infatti, il conduttore ha fatto un'allusione a una possibile gravidanza.

Elodie è stata ospite della puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 4 maggio. Nel corso dell'intervista, la cantante ha parlato della sua carriera e del suo carattere, descrivendosi come una persona molto suscettibile. Durante il dialogo con Fazio, però, un'allusione a una possibile gravidanza ha creato un piccolo momento di imbarazzo.

Elodie: "Ho un'età da mamma"

"Sto diventando adulta anche io". Elodie ne è convinta, tanto che nel corso dell'intervista con Fabio Fazio ha fatto spesso riferimento alla sua maturità, acquisita sia su un piano professionale che personale. È grata per il suo corpo di ballo, formato da professioniste più piccole di lei che l'accompagnano sul palco: "Le ragazze sono bravissime, sono molto più giovani di me. È bello starci insieme. Mi sento loro zia. Ho un'età di zia o da mamma. È un'età giusta…". Il conduttore ha quindi chiesto a cosa si riferisse. Dal pubblico si è sentito il suggerimento di uno spettatore: "Per procreare", "Potevo farlo anche vent'anni fa" la risposta della cantante. L'artista, ridendo, ha chiarito: "Età giusta per essere loro zia". Fazio, incuriosito, ha insistito alludendo a una possibile gravidanza: "Ma devi dirci qualcosa?". Ed Elodie, in evidente imbarazzo: "No per il momento no. Io Andrea stiamo benissimo. Non l'avrei detto… ma no".

Elodie: "Sono molto suscettibile, mi scuso con chi mi vuole bene"

Elodie ha poi descritto come bellissimo questo momento della sua carriera: "Faticare mi permette di andare a letto felice". La cantante non ha negato di avere un carattere molto forte: "Sono suscettibile. Mi spiace per le persone che sono al mio fianco, anzi ne approfitto per chiedere scusa a tutti quelli che mi vogliono bene. Sono un po' rigida. Il lavoro mi prende totalmente". E infine: "Ultimamente piango spesso, anche perché sono felice. Lo faccio in modo melodrammatico".