A Elodie chiedono di nuovo della gravidanza, la cantante: "Ci sto pensando" È la seconda volta nel giro di poco tempo che a Elodie viene chiesto se abbia intenzione di diventare madre. Dopo l'intervista da Fabio Fazio, a radio deejay le hanno chiesto se pensasse mai ad avere un figlio.

Non è la prima volta che Elodie si trova costretta a rispondere a domande legate alla possibilità di diventare madre. Qualche giorno fa la cantante è stata protagonista di Che Tempo Che Fa e in quell'occasione si era creato un momento di imbarazzo con Fabio Fazio in cui aveva chiarito di non essere in dolce attesa. Ospite di Radio Deejay la cantante è tornata sull'argomento maternità, rivelando di non escludere l'idea di avere un figlio.

Elodie sulla gravidanza: "Ci penso da un po'"

Una delle domande di Nicola Savino a Elodie è stata sul tema di "show business e maternità": "Pensi mai a quando farai un figlio?" La cantante ha ammesso di non escludere l'eventualità di diventare madre: "Io ci sto pensando adesso. In realtà è già da un anno che lo faccio. Ma lavorerei anche durante la gravidanza". Ha sottolineato che non metterebbe in pausa i suoi progetti lavorativi: "Non sarebbe assolutamente un problema. È una cosa a cui penso, non vorrei che il troppo lavoro mi distraesse anche dalla vita".

Elodie e la domanda di Fabio Fazio sulla gravidanza

Durante l'intervista con Fabio Fazio, Elodie ha sottolineato più volte di sentirsi ormai un adulta, avendo acquisito maturità sia dal punto di vista professionale che personale. La cantante, parlando del talento del suo corpo di ballo, aveva spiegato di sentirsi quasi una zia con loro, data la differenza d'età. Alla domanda del conduttore su cosa intendesse peer "età gusta", uno spettatore in studio aveva ipotizzato che si parlasse della possibilità di fare figli. "Potevo farlo anche vent'anni fa. Età giusta per essere loro zia" aveva chiarito l'artista.

Fazio, incuriosito, aveva chiesto se avesse qualcosa da annunciare ma Elodie, ridendo imbarazzata, aveva glissato la domanda: "No per il momento no. Io Andrea stiamo benissimo. Non l'avrei detto… ma no".