Elena firma un finale epico ad Affari Tuoi, Stefano De Martino esulta con lei: “È così che si gioca”

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, mercoledì 11 febbraio 2026, Elena della Regione Veneto. "Vivo e lavoro a Padova, ma sono originaria di Maerne, in provincia di Venezia. Lavoro all'Università, in amministrazione" ha raccontato la pacchista prima di presentare in studio la sorella Roberta. Dopo una lunga e fortunata partita e dopo aver tritato sostanziosi assegni proposti dal dottore, la pacchista è tornata a casa con 200mila euro.

La partita di Elena ad Affari Tuoi

Con i primi tiri a disposizione, Elena ha eliminato dal tabellone la maggior parte dei pacchi blu: il dottore, allora, le ha proposto un assegno da 36mila euro. "Siamo all'inizio, ho ancora l'adrenalina da new entry. Rifiutiamo, andiamo avanti", le parole della pacchista prima di tritare l'assegno. Aperti i pacchi da 20 euro, da 20mila euro e quello contenente la "pescanina", il pacco speciale ideato da Herbert Ballerina, il dottore ha offerto 41mila euro, rifiutati. Eliminati 50mila euro e 100 euro e il pacco ballerina, la pacchista ha commentato: "Abbiamo la nonna che io adoro, è veneziana. Ha un linguaggio molto colorito. Se vedesse questo tabellone, direbbe Vai more". Il dottore, allora, ha offerto 46mila euro, anche questi rifiutati: "Questo passo non mi è piaciuto, andiamo avanti".

Con il tiro a disposizione, 0 euro sono spariti dal tabellone. E il dottore ha offerto cambio. Rifiutato, prima di aprire il pacco da 75mila euro. Davanti all'assegno da 47mila euro, Elena ha deciso di rifiutare la nuova offerta del dottore. Eliminati 15mila euro e rifiutato il cambio, Elena ha aperto il pacco nero, dal valore di 1 euro, poi ha tritato un nuovo assegno da 60mila euro: "Vivo da sola, queste cifre aiutano parecchio. Sono la pecora nera della famiglia, quindi rifiuto".

Il finale di Elena che torna a casa con 200mila euro

Eliminato Gennarino, la pacchista veneta è rimasta in finale con il podio e 30mila euro. Il dottore, allora, ha offerto 100mila euro. "Penso "quando mi ricapita?" Sono arrivata con 200 mila e 300mila, rifiuto", ha dichiarato Elena prima di tritare l'assegno lasciando attoniti tutti i presenti. "Ci vuole fegato", ha commentato Stefano De Martino.

La pacchista ha eliminato dal tabellone 300mila euro, e il dottore ha offerto 80mila euro. Elena ha allora commentato: "Il finale con due rossi è sempre comodo. Non andrò a casa senza soldi, sono già contenta così. Ripenso, ‘quando mi ricapita?'. Avevamo un supermercato in famiglia, siamo cresciute lì. Papà è un grande lavoratore, ma sa che bisogna anche rischiare. Rifiuto e vado avanti". Ha poi svelato il contenuto del suo pacco, 200mila euro, e dopo essere esplosa in grida di felicità, Stefano De Martino l'ha salutata con un abbraccio: "È così che si gioca".