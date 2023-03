Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef 12, Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo sul podio Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef 12. Ha vinto con il menu “Tutto mondo”, ispirato al mural di Keith Haring. Il montepremi vinto da Edoardo è da 100mila euro.

Edoardo Franco è il vincitore di Masterchef 12. Ha vinto con il menu "Tutto mondo", ispirato al mural di Keith Haring. Sul podio Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo. Quarto classificato Mattia Tagetto, che è stato eliminato al termine del primo episodio della serata in cui è stata ospite la chef Clare Smyth

Cosa ha vinto Edoardo Franco: il montepremi, il corso di cucina e il libro

Edoardo Franco, con la vittoria di Masterchef 12, si aggiudica il montepremi da 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio primo libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi oltre all'accesso a un prestigioso corso di formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto.

Cosa è successo nella puntata finale del 2 marzo: i menù

Nel primo dei due episodi finali c'è stata la prima eliminazione: quella di Mattia Tagetto. È stato eliminato durante la puntata con ospite la tre stelle Michelin Clare Smyth, a Notting Hill, con il ristorante “Core by Clare Smyth” e vincitrice di numerosi riconoscimenti. Nell'ultima prova, quella decisiva, i finalisti hanno potuto presentare il proprio menù. Edoardo ha vinto con il menù "Tutto mondo". L’antipasto è un tributo alla terra e si chiama Medievale ma non troppo: una barbabietola acidula ripiena di paté di fegatini di piccione, intruglio medievale, latticello e porro fritto, accompagnato da infuso alla barbabietola e aneto. Il primo, Ravioli kebab, è la sua reinterpretazione del kebab: una polpetta di agnello speziato dentro un fagottino di pasta all’uovo servito con salsa all’albicocca e foglie di carota. Il secondo: Capesante al curry. Il dessert, Matrimonio in bianco, una finta mousse di cocco con cremoso di liquirizia e arancia e inserto di maracuja.

Leggi anche X Factor 2022, Joelle e i Disco Club Paradiso sono gli eliminati della quinta puntata dei Live

"La sinfonia di stagione" è il nome del menu di Thi Hue Dihn. L’antipasto: Giardino di primavera, mela cotta nel vino rosso con crema di patate, porro, mela e wasabi. Primo piatto: Universo invernale, ravioli di cavolo rapa con ripieno di lenticchie, lardo di Colonnata e brodo di Pho (ricetta tipica vietnamita). Secondo: Sotto la luce della luna piena d’autunno, papaia verde con lemograss aromatizzato al pepe Timut, cotta in brodo di costine di maiale con riduzione di funghi porcini e shitake. Dessert: Un giorno d’estate a casa, gelato di riso fritto con confettura di bamboo, nido di zucchero filato e thè al gelsomino.

Antonio Gargiulo, detto Bubu, giovanissimo 19enne nato a Vico Equense ha presentato il menù "Io tra isola e golfo". L'antipasto Quasi Frattau: pane carasau, salsa di pomodoro e uovo. Il primo "La spiga nel mare": culurgiones ripieni di battuto di triglia marinata, beurre blanc, orziadas in doppia consistenza, pomodoro e chips di triglia. Il secondo "S’Angioni nell’orto": agnello in crepinette, glassato con senape e miele, col suo fondo al cannonau, mirto e ginepro, friggitello saltato, asparagi bianchi e fonduta di pecorino sardo. Il dessert: "Gioco di pastiera", che è mousse di pastiera, frolla croccante e coulis di cedro, kumquat candito e crema pasticcera all’arancio e vaniglia.