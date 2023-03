Bruno Barbieri taglia i capelli a Edoardo Franco in diretta dopo la vittoria di Masterchef Bruno Barbieri diventa Bruno Barbiere per un giorno e taglia i capelli ad Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2023, in una diretta instagram con più di trentacinquemila persone collegate.

Bruno Barbieri diventa Bruno Barbiere per un giorno e taglia i capelli ad Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 2023, in una diretta instagram con più di trentacinquemila persone collegate. La promessa risaliva a una delle puntate della fase finale, quando lo chef aveva fissato l'appuntamento in caso di trionfo nel programma. E così è stato.

In una piazza Duomo a Milano gremita di gente, giornata di sole a favorire il momento, Edoardo Franco è arrivato carichissimo, con il suo Daje a caratteri cubitali sul petto. "Bruno Barbiere, vogliamo Bruno Barbiere" ha gridato la folla, accorsa per fare video e strappare una foto con il giovane cuoco.

Capelli lunghi, inumiditi con uno spruzzino, e via di forbici. Il 26enne di Varese aveva una chioma folta che è diventata un caschetto alla Raffaella Carrà. Niente taglio drastico per chi ha pensato che la presenza del rasoio fosse il preludio di una testa rasata a zero. Barbieri ha optato per qualche centimetro e ha accorciato la frangetta, elemento distintivo del concorrente di Masterchef. Assenti Hue e Bubu, gli altri due finalisti.

"Non saprei descrivermi neanche io", ha dichiarato Edoardo Franco nell'intervista a Fanpage.it subito dopo la vittoria di Masterchef, "è difficile inquadrarmi. Non si è mai visto uno che appena entrato presenta MasterChef al posto dei giudici, ho ca*ato fuori dal vaso, diciamolo. Poi è andata bene. Ho fatto il passo più lungo della gamba però sono rimasto in piedi, perché l'ho fatto con consapevolezza. Sono sempre stato chiaro, so che faccio ridere, che so far caciara, ma sono andato lì con l'intento di stupirli, di vendermi per quello che non sono o per una parte di quel che sono. Ho fatto vedere il mio lato caciarone però con l'intento di fargli vedere quanto valgo. Sono imprevedibile, mettiamola così".