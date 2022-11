Edoardo Donnamaria su Micol Incorvaia e le foto ritoccate: “Dal vivo non è come appare su Instagram” Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria ha dichiarato di trovare Micol Incorvaia diversa da come appare su Instagram. Non è la prima volta, che il volto di Forum commenta l’aspetto fisico della sua ex.

A cura di Daniela Seclì

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Al Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi hanno fatto una riflessione sul mondo dei social. In particolare, hanno criticato l'abitudine di modelle e showgirl di fare un eccessivo ricorso al ritocco nelle foto, trasmettendo un ideale di bellezza impossibile da raggiungere e causando l'insicurezza degli adolescenti. Donnamaria ha evidenziato che anche Micol Incorvaia, dal vivo, non sarebbe come appare sui social.

Cosa ha detto Edoardo Donnamaria su Micol Incorvaia

Micol Incorvaia al GF Vip e su Instagram, foto concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Edoardo Donnamaria si è lasciato andare a un commento che non è piaciuto agli spettatori del Grande Fratello Vip. Il volto di Forum ha detto: "Micol comunque, quando la vedi dal vivo, io che l'ho conosciuta su Instagram…perché io l'ho conosciuta sui social, comunque ti fa…Poi non è che io abbia mai pensato che fosse una ragazza brutta, però comunque rispetto a Instagram". Dunque, sostiene che la sua ex non sia bella come appare negli scatti pubblicati su Instagram. Un'osservazione che è stata percepita da molti come di cattivo gusto, anche perché non è la prima volta che Donnamaria giudica l'aspetto fisico di Micol. Già nelle scorse settimane, aveva detto a Tavassi: "Micol non era il mio tipo, sono andato oltre l'estetica".

I social e l'ideale di bellezza irraggiungibile

Edoardo Donnamaria, poi, ha proseguito nel suo discorso parlando di quella bellezza irraggiungibile e artificiale, che le influencer propongono sui social con le loro foto ritoccate. Rivolgendosi ad Antonella Fiordelisi ha spiegato: