Edoardo Donnamaria provoca Giulia Salemi, la risposta dell’influencer: “Sto tremando” Giulia Salemi ha risposto ironicamente su Twitter a un video in cui si vede Edoardo Donnamaria prenderla in giro.

A cura di Redazione Spettacolo

Un simpatico e ironico botta e risposta a distanza ha visto coinvolti Edoardo Donnamaria e Giulia Salemi, con la partecipazione di Antonella Fiordelisi. Durante un momento in cui i due reclusi della casa del Grande Fratello, che in questi giorni stanno facendo tribolare i fan con il loro tira e molla sentimentale, stavano parlando tra di loro, quando Edoardo ha cominciato a far riferimento a Giulia Salemi che, notando un commento su Twitter ha risposto altrettanto ironicamente. L'influencer, infatti, è colei che durante le dirette del GF Vip legge i tweet dei fan della trasmissione e analizza quello che è il termometro della rete riguardo ai vari protagonisti della casa.

Proprio per questo Donnamaria ha voluto, tra il serio e il faceto, inviare un messaggio alla donna: "Stai attenta Salemi, attenta che qua è n’attimo che uno sbrocca. Poi se mi incazzo e bevo un pochettino le cose non me le tengo più" ha detto il ragazzo, ridendo e scatenando le risate di Fiordelisi: "Salemi attenta ai tweet che leggi in puntata. Diciamo che io ti denuncio… alla polizia" ha chiosato Edoardo, con Antonella che lo prendeva in giro, difendendo Salemi.

La ragazza, infatti, ha accusato – sempre scherzando – il coinquilino di essere geloso perché mi fan della ship tra i due sono più dalla sua parte e i tweet letti in trasmissione da Giulia Salemi lo dimostrerebbero: "Mamma mia quanto rosichi. Tanto la Salemi è dalla mia parte, è inutile. È geloso che i Donnalisi sono dalla mia parte. Lascia stare a Giulia". Uno dei fan ha postato il video su Twitter e proprio quello è stato intercettato da Giulia Salemi che ha voluto rispondere per le rime, ma presumibilmente mantenendo il tono scherzoso che si vedeva nel video: "Sto tremando tutta EdoBau" ha scritto Salemi in risposta al tweet sotto il quale molti fan sia della coppia e di Salemi stanno commentando.