È nato il primo flirt all’Isola dei Famosi, Roger ed Estefania si baciano in diretta La puntata del 4 aprile dell’Isola dei Famosi si è aperta con un bacio passionale in diretta tra Estefania e Roger. È ufficialmente nato il primo flirt di questa edizione del reality.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il primo flirt all'Isola dei Famosi 2022 è ufficialmente sbocciato: tra Roger ed Estefania è scattato il primo romantico bacio. Durante la settimana i due hanno trascorso molto tempo insieme, diventando sempre più complici e lasciandosi andare ai sentimenti. Ilary Blasi apre la puntata di questa sera, lunedì 4 aprile, mostrando a tutti i naufraghi un piccolo riassunto della settimana di questa nuova "coppia", che in diretta stupisce tutti con un altro bacio passionale.

Il bacio in diretta tra Roger ed Estefania

Roger ed Estefania non hanno mai nascosto l'interesse che provano uno nei confronti dell'altra. Fin dall'inizio hanno cercato di conoscersi meglio e sono diventati una coppia nel gioco. Durante questa settimana si sono avvicinati tanto da scambiarsi il primo romantico bacio in acqua, in uno dei pochi momenti che hanno trascorso da soli, lontano dagli altri naufraghi.

Il bacio tra Roger ed Estefania

Ilary Blasi mostra subito un filmato che riassume il tempo che hanno passato insieme e fa vedere anche il fatidico momento, commentando: "È stato un pochino timido". Allora Roger stupisce tutti e, dopo le parole della conduttrice, tira verso di sè Estefania e le dà un bacio appassionato in diretta, lasciando tutti senza parole, naufraghi e opinionisti in studio.

Leggi anche Isola dei Famosi, Alvin sbarca a Playa Accopiada e sorprende i naufraghi con una prova ricompensa

Il flirt tra Estefania e Roger

Tra Estefania e Roger è stato a tutti gli effetti un colpo di fulmine. I due si sono incontrati in albergo prima di iniziare la loro avventura in Honduras e sono rimasti colpiti uno dall'altra. Iniziato il reality sono diventati una coppia nel gioco, passando una settimana insieme letteralmente legati, uniti solo da un elastico. Qui hanno approfondito la loro conoscenza, passo dopo passo e anche se come coppia in gara sono "scoppiati", lo stesso non si può dire del loro rapporto che sembra decisamente pronto a sbocciare.