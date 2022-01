“È in cucina a lavare i piatti”, la battuta di Soleil che ha fatto infuriare Manila al GF Vip Nella casa del Grande Fratello Vip, una battuta di Soleil Sorge ha fatto infuriare Manila Nazzaro. “È in cucina a lavare i piatti”, ha detto l’influencer, facendole perdere la pazienza.

A cura di Elisabetta Murina

Ennesima lite nella casa del Grande Fratello Vip tra due donne protagoniste di questa edizione: Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Ad accendere la scintilla è stata una battuta dell'influencer, che non è piaciuta all'ex Miss Italia, con cui i rapporti sono ai ferri corti ormai da tempo.

Cosa ha detto Soleil riferendosi a Manila

Il Grande Fratello Vip ha dato l'occasione ai ragazzi di realizzare un piccolo programma radiofonico, con tanto di microfoni professionali e studio di registrazione. Durante il suo turno, Soleil si è unita a Jessica Selassié e Barù, ma al suo posto avrebbe dovuto esserci Manila. E quando il coinquilino glielo ha fatto notare, lei ha risposto così: "Manila è in cucina a lavare i piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace!". Battuta che naturalmente non è passata inosservata né agli altri inquilini né alla stessa Manila, che di professione è proprio una speaker radiofonica.

Barù, Jessica e Soleil in radio

Il confronto tra Manila e Soleil

Dopo quanto successo in radio, Manila e Soleil hanno avuto un confronto diretto, in cucina, davanti ad altri inquilini. "Si sono alzati tutti dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. Sei stata molto carina, come sempre", ha detto l'ex Miss Italia rivolgendosi alla coinquilina, che ha subito replicato: "Era una battuta". Ma Manila non l'ha intesa così e, anzi, sembra essersi offesa parecchio, sostenendo che il suo stare in cucina è anche per le faccende degli altri:"Posso non leggerla così? Non mi puoi prendere in giro perché mi faccio il mazzo anche per le cose tue". Soleil ha voluto tagliare corto la discussione, ribattendo che si è sempre occupata di quello che la riguarda, senza che nessuno dovesse farlo per lei: "Dobbiamo fare un caso per questa battuta? Mi sono rotta le scatole, fattela scivolare per bene". Tra le due i rapporti sembrano arrivati davvero ai ferri corti e non sembra esserci nessun modo per recuperarli.