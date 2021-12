Drag Race Italia ultima puntata, data e orario: chi sono le finaliste, Ambra Angiolini ospite La puntata finale di Drag Race Italia 2021 sarà online il 23 dicembre dalle ore 22.00 solo su discovery+. Il tema sarà “Eleganza extravaganza” e sulla passerella saliranno le quattro finaliste: Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba. Ospite d’onore, Ambra Angiolini.

A sx: Ambra Angiolini. A dx: Farida Kant ed Elecktra Bionic

La puntata finale di Drag Race Italia 2021 sarà disponibile dal 23 dicembre alle ore 22.00 in esclusiva per l’Italia solo su discovery+. Tema della puntata sarà Eleganza extravaganza e a giudicare le varie prove ci saranno come sempre la drag queen Priscilla, Chiara Francini, Tommaso Zorzi, e l'ospite d'onore Ambra Angiolini. Le drag queen finaliste di Drag Race Italia, ovvero Elecktra Bionic, Farida Kant, Le Riche e Luquisha Lubamba, si sfideranno all'ultimo make up e solo una tra loro sarà la vincitrice della prima edizione italiana del talent creato dalla star statunitense RuPaul. L’hashtag ufficiale è #dragraceitalia.

Cosa vince chi diventa la prima Italia’s First Drag Superstar

La finale sarà anche l’occasione per ripercorrere i momenti salienti di questa prima edizione e per dare modo a tutto il cast composto da Ava Hangar, Divinity, Elecktra Bionic, Enorma Jean, Farida Kant, Ivana Vamp, Le Riche e Luquisha Lubamba, di raccontarsi come mai successo fino ad ora. Il titolo di Italia’s First Drag Superstar aspetta solo una di loro, insieme al montepremi in palio: 30.000 €, il titolo di Brand Ambassador per MAC Cosmetics per un anno e una corona con scettro di Fierce Drag Jewels.

Cosa significano "Shantay you stay, sashay away"

Shantay, you stay è la frase che Priscilla pronuncia ogni volta che una drag può proseguire il suo percorso nel programma. Contenuta nel singolo del 1992 di RuPaul, Supermodel (You Better Work), risulterebbe un omaggio a Paris is Burning, film documentario del 1990 diretto da Jennie Livingston, nel quale si esplorano le vite delle comunità emarginate di omosessuali, transgender e drag queen afroamericani e latinoamericani sul finire degli anno 80. Il termine Shantay è generalmente considerato nella scena drag come una forma abbreviata di "enchanté", in italiano "incantato", quindi è solo un modo positivo per dire che "sei incantevole, quindi non sei eliminato". Sashay invece significa "con disinvoltura", con riferimento a un modo di camminare con sicurezza, ancheggiando per attirare l'attenzione, quindi il senso dovrebbe essere "vai via con disinvoltura, a testa alta".