“Dopo il turco, impara l’italiano”, Rossella Erra risponde a Selvaggia Lucarelli: “L’educazione è più difficile” La battuta di Selvaggia Lucarelli a Rossella Erra nella prima puntata di Ballando con le stelle (“Dopo il turco, impara l’italiano”) ha provocato la replica della giurata popolare a La Volta Buona: “È facile imparare l’italiano, l’educazione è molto più difficile”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

"Brava Rossella, hai imparato il turco. Ora, prova con l'italiano". Questa è la battuta che Selvaggia Lucarelli, la giurata di Ballando con le stelle, ha fatto nel corso della diretta della prima puntata di Ballando con le stelle quando Rossella Erra ha intrattenuto una conversazione in turco con il neo-concorrente Furkan Palali. Per alcuni, una caduta di stile dell'opinionista che ha rivolto alla giurata popolare qualcosa a metà strada tra un insulto razzista (Rossella Erra è di Portici e ha una cadenza inconfondibile) e una frecciata velenosa.

La replica di Rossella Erra

Rossella Erra ha replicato solo questo pomeriggio, nella puntata de La volta buona del 30 settembre, ospite di Caterina Balivo:

Che battuta simpatica! L'italiano, in effetti, è una lingua difficile. Non ho voluto rispondere in quel momento perché non volevo rovinare quella prima puntata con una polemica. Poi, sai com'è, è facile imparare l'italiano, l'educazione è molto più difficile. Avrei chiuso anche lì la polemica, ma sul suo social ha caricato solo quello spezzone (la battuta, ndr). Quello che mi è potuto arrivare sui miei social tra offese e insulti, lì io non ci sto più.

A quel punto, Caterina Balivo chiede i titoli di studio di Rossella Erra (che è stata una commercialista e mediatrice) che replica: "Ho fatto il liceo scientifico, mi sono laureata con 110 e lode, ho fatto la commercialista, la mediatrice e tra poco divento giornalista. Comunque non sono i titoli che fanno la persona". Caterina Balivo ha poi replicato: "Quindi stai per diventare giornalista, lei non lo è più". Selvaggia Lucarelli, infatti, non fa più parte dell'Odg dal 2023.

Non è la prima volta che Selvaggia Lucarelli cerca di beccare Rossella Erra sulla gestualità e teatralità del suo personaggio. Chissà cosa sarebbe successo, se una frase del genere l'avesse detta un Guillermo Mariotto o un Fabio Canino (che pure ha i suoi problemi quando scambia Federica Nargi per Chiara Nasti). Siamo sicuri che la tenzone tra la giurata e la ex commercialista non finisce così. Appuntamento alla prossima puntata.