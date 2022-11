Dopo il successo di Tale e Quale Show, Carlo Conti torna a gennaio con 5 nuove puntate al sabato Il programma, reduce dal grande successo di quest’ultima edizione, tornerà a gennaio per 5 puntate al sabato nel formato “Tali e Quali”. Poi l’ipotesi di una versione dedicata a Sanremo.

A cura di Andrea Parrella

Rai1 continua a puntare su Tale e Quale Show. La prima rete del servizio pubblico si fida di Carlo Conti e anche a gennaio darà fiducia al format storico che nelle ultime sette settimane ha portato a casa grandi risultati al venerdì sera.

Cinque puntata di Tali e Quali a gennaio

Come annunciato dal conduttore durante l'ultima puntata del Torneo di Tale e Quale Show andata in onda lo scorso venerdì, spiegando che a gennaio, per cinque sabati consecutivi, andrà in onda Tali e Quali, spin off del programma con protagonisti i cosiddetti imitatori della ‘strada' che si sono candidati in queste settimane.

Un'operazione con cui Rai1 prova a proporre un confronto a distanza tra gli amici Carlo Conti e Maria De Filippi, che si troveranno a contendersi inevitabilmente gli ascolti del sabato sera, visto che a gennaio è prevista anche la partenza di C'è Posta per Te.

"Un Tale e Quale Show dedicato a Sanremo"

Tale e Quale Show si conferma dunque un meccanismo che piace al pubblico di Rai1 e su cui Rai1 punta a investire, capace come è stato di rinnovarsi nel corso degli anni senza tradire la sua identità. E le cinque puntate potrebbero non essere tutto. Altra indiscrezione che circola in queste ore, lanciata da TvBlog, è la possibilità che a margine dell'edizione di Tali e Quali torni il format originale in una versione tutta dedicata al Festival di Sanremo, che cade proprio in quelle settimane su Rai1. Si immagina anche un cast, composto da Bianca Guaccero, Valerio Scanu, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Alba Parietti, Valeria Marini, Paolo Conticini, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando. A questi si aggiungerebbero i vincitori delle ultime due edizioni, i Gemelli di Guidonia e Antonino Spadaccino, che ha trionfato in questa edizione avendo la meglio anche nel torneo di venerdì scorso, in cui hanno gareggiato i migliori delle ultime due edizioni.