Torna Natale e Quale Show, il cast della puntata speciale di domenica 11 dicembre L’appuntamento con Carlo Conti inaugura la settimana di Telethon su Rai1. Protagonisti saranno i volti che hanno partecipato a Tale e Quale Show negli ultimi anni.

A cura di Andrea Parrella

Torna Natale e Quale Show, la serata speciale condotta da Carlo Conti che andrà in onda su Rai1 domenica 11 dicembre, a partire dalle 20.35, su Rai1. Si ripete dunque l'appuntamento con il grande speciale di beneficenza organizzato per Telethon e che vede molte star che hanno partecipato a Tale e Quale Show negli ultimi anni cantare i più grandi classici del Natale.

Il varietà con Carlo Conti inaugura così la maratona televisiva per la raccolta fondi destinata alla ricerca, che si concluderà una settimana più tardi con la prima serata speciale dei “Soliti ignoti”, condotta da Amadeus. Nel corso della trasmissione il celebre e immancabile “numeratore Telethon” informerà in tempo reale sull’andamento della raccolta.

Il cast di Natale e Quale Show

Molti i nomi che prenderanno parte alla serata speciale, con alcuni protagonisti dell'ultima edizione del programma, ma anche di quelle precedenti. Da Francesca Alotta a Deborah Johnson, passando per Paolo Conticini, Antonino Spadaccino (vincitore dell'ultima edizione), Jessica Morlacchi, Roberta Bonanno, Pierpaolo Pretelli e Rosalinda Cannavò, Gilles Rocca, Virginio, Valeriohe a Scanu, Agostino Penna, Alessandro Greco, Leonardo Fiaschi, Valeria Marini e Gabriele Cirilli: saranno loro i cantanti italiani e internazionali a eseguire i grandi classici musicali di Natale.

La giuria di Natale e Quale Show

Confermata in toto la regia anche per questa puntata speciale del programma. Ci sarà Loretta Goggi (che nei prossimi mesi sarà impegnata in uno show di prima serata tutto dedicato a lei) affiancata da Cristiano Malgioglio, irriverente Giorgio Panariello e Ubaldo Pantani nelle vesti di Paolo Fox. Anche per questa puntata speciale le coreografie sono di Fabrizio Mainini e andranno ad arricchire come sempre le esibizioni dei concorrenti. La scenografia natalizia è di Riccardo Bocchini e la regia è di Maurizio Pagnussat.