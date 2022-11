Senza la fiction di Canale 5, Carlo Conti vince facile: trionfo di ascolti per Tale e Quale Show Non c’è partita nella prima serata di venerdì 11 novembre. La fiction Viola come il Mare lascia il posto su Canale 5 a Quo Vado di Checco Zalone. Una garanzia per il pubblico, che tuttavia preferisce nettamente la sfida musicale di Carlo Conti. Tale e Quale Show attira oltre il 28% di share su Rai 1.

A cura di Giulia Turco

Tale e Quale Show porta a casa il miglior risultato delle ultime settimane nella puntata di venerdì 11 novembre. Senza la concorrenza della fiction di Canale 5 Viola come il Mare, lo show musicale di Carlo Conti fa il pieno di ascolti. Cresce inevitabilmente lo share, che su Rai 1 sfiora il 28.1%, ma anche il numero di spettatori sintonizzati, che arriva 4.454.000.

Checco Zalone su Canale 5 comunque non delude

Nelle ultime settimane, nella sfida con le reti Mediaset, il venerdì sera preferito degli italiani è stato quello su Rai 1. Nonostante il successo della fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman, lo show di Carlo Conti ha sempre superato in termini di ascolti la prima serata di Canale 5. Non c'è partita nell'ultimo venerdì che, dopo il finale di stagione di Viola come il Mare, ha lasciato il posto alla replica di Quo Vado di Checco Zalone. Nonostante sia andato sulla rete già diverse volte e sia disponibile anche sulle piattaforme streaming, il film di Zalone continua ad attrarre e totalizza 2.094.000 spettatori con uno share dell’11.8%. Nulla a che vedere però con il boom di ascolti di Tale e Quale che, con la vittoria di Antonino Spadaccino, porta a casa il miglior risultato in termini di share.

Gli ascolti di venerdì 11 novembre in prima serata

Sul resto delle reti generaliste, Italia-Spagna per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket porta su Rai 2 594.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Shooter ha raccolto 1.065.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella è seguito da 400.000 spettatori con il 2.2%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori (7.3%). Su La7 Propaganda Live incolla al video 747.000 spettatori pari al 5.4%. Sul Nove Fratelli di Crozza è visto da 1.299.000 spettatori (6.8%).