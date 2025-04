video suggerito

Disastro ad Affari tuoi, Roberta vittima della cattiveria del Dottore che le sfila i soldi poi il colpo di scena finale La puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 11 aprile è stata inizialmente disastrosa per Roberta, la pacchista del Lazio. Aveva pescato il pacco da 200mila euro, ma è caduta nella trappola del dottore e li ha lasciati andare per 10 euro. Poi, il colpo di scena finale. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

412 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di Affari tuoi trasmessa venerdì 11 aprile alle ore 20:40 su Rai1 ha giocato Roberta dalla regione Lazio. La pacchista si è fatta accompagnare dalla sorella Manuela. Nel programma condotto da Stefano De Martino ha giocato con il pacco numero 4, che conteneva 200mila euro, che ha cambiato con il numero 10, che conteneva 10 euro e poi con il numero 18. La partita l'ha vista cadere nella trappola del Dottore Pasquale Romano, tanto che Stefano De Martino ha rimarcato: "Stai qui da dodici puntate, sono poche per capire fin dove arriva la sua cattiveria". Ma con un colpo di scena finale, la concorrente è riuscita a portarsi a casa almeno 30mila euro.

Chi è Roberta, la storia della concorrente del Lazio e della sorella Manuela

Roberta è la concorrente del Lazio che ha giocato nella puntata di Affari tuoi in onda venerdì 11 aprile. Ha due figlie, Ludovica e Aurora. Ha 35 anni e da quando ne aveva 32 è tornata a vivere con i genitori. Abita a Bracciano e lavora nell'attività di famiglia. Con il padre gestisce un bar, pasticceria e gelateria. Si è fatta accompagnare dalla sorella Manuela. Anche Manuela ha due figli, Filippo e Maria Vittoria e aiuta il marito nella gestione della pizzeria.

Affari tuoi, la partita di Roberta: quanto ha vinto nella puntata dell'11 aprile

Veniamo alla partita. I primi sei pacchi aperti da Roberta contenevano 500 euro, 5mila euro, 300mila euro, 1 euro, 20mila euro e 50 euro. Il Dottore ha offerto 29mila euro. Roberta ha rifiutato l'offerta e ha aperto i pacchi che contenevano 2 maritozzi, 100 euro e 75mila euro. Il dottore ha offerto di nuovo 29mila euro. La concorrente ha preferito proseguire nel gioco. Nei pacchi successivi c'erano 200 euro, 100mila euro e 0 euro. Il dottore, insistente come non mai, ha offerto ancora una volta 29mila euro, ma stavolta per un solo tiro. Manuela e Roberta hanno commentato divertite: "Ce li vuole proprio far prendere". Ma hanno rifiutato ancora una volta. Il pacco aperto subito dopo conteneva 10mila euro. Il dottore ha offerto il cambio e Roberta ha deciso di rinunciare al pacco numero 4 per il pacco numero 10. Numero importante per lei perché rispecchia la data di nascita di una figlia e l'età dell'altra. Ha voluto aprire subito il suo vecchio pacco, che conteneva 200mila euro. Roberta si è coperta il viso con le mani visibilmente delusa e ha commentato: "Doveva andare così". Il dottore ha offerto 10mila euro. Roberta ha rifiutato. Nei pacchi successivi c'erano 15mila euro, 50mila euro e 20 euro. Sul piatto sono rimasti solo 30mila euro. Il dottore ha offerto 7mila euro per un tiro. Roberta ha preferito fare l'ultimo tiro e ha pescato il pacco che conteneva 75 euro. Dunque i due pacchi finali erano quelli da 10 euro e da 30mila euro. Roberta ha commentato: "Cosa mi aspetto dal dottore? Che sia buono". E De Martino: "Roberta sta qui da dodici puntate, sono poche per capire fin dove arriva la cattiveria del dottore". Il Dottore ha offerto il cambio e Roberta ha scelto di rinunciare al pacco numero 10 per prendere il pacco numero 18. Ottima mossa perché è riuscita a vincere 30mila euro. Roberta è scoppiata a piangere.