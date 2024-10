Diego Lazzari in crisi ad Amici 24, quando milioni di followers sui social non vincono l’insicurezza

A cura di Elisabetta Murina

37 CONDIVISIONI condividi chiudi

Diego Lazzari sta vivendo un momento di crisi ad Amici 24. Dopo la prima settimana di lezioni e esibizioni davanti al pubblico, il cantante è in preda all'ansia. "Mi sento come se avessi già fallito", ha raccontato a Maria De Filippi durante il daytime. Il 23enne, allievo di Rudy Zerbi, è l'unico a essere entrato nella scuola già con un ampio seguito sui social: un milione di followers su TikTok e quasi altrettanti su Instagram. All'apparenza una personalità abituata a gestire il giudizio degli altri, a raccontare se stesso, a ricevere complimenti e critiche. Ma quando tutto questo si ‘trasforma' da virtuale a reale, qualcosa in lui si blocca e rompe ogni certezza, confermando ancora una volta il dogma ‘sui social nulla è come sembra'.

A farlo ragionare ci ha pensato Maria De Filippi, come una sorta di ‘voce della coscienza', che ha provato a capire se fosse preoccupato all'idea di apparire "meno forte degli altri". Per Diego Lazzari è esattamente così, tanto che questa sensazione gli provoca ansia e uno stato di panico nel momento in cui si trova davanti a un pubblico reale. "Mi sono sempre sentito un fallimento nelle altre cose, fino a quando mi è stata regalata l'opportunità dei social, che mi ha salvato. Penso che la mia insicurezza nasca dal fatto che mi sento sempre più messo alla prova, voglio fare il cantante nelle vita. Tutti credono in me", ha raccontato il ragazzo.

TikTok e Instagram sono stati la sua ancora di salvezza, l'occasione giusta per vincere quella timidezza che l'ha sempre accompagnato. Ma ad Amici, davanti a persone in carne e ossa che lo giudicano, a nulla sono serviti centinaia di video e milioni di visualizzazioni. I giudizi lo bloccano e gli fanno fare un passo indietro, mandando in fumo le sue certezze. Anzi, è stata proprio questa sorta di sovraesposizione a generare in lui una certa ansia, come ha osservato De Filippi: "Nulla togliere ai social, ma è diverso. Adesso ti tocca dimostrare che sei qualcos'altro, penso che l'ansia parta da quello".

Ma il cantante non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare, anzi, è intenzionato ad andare fino in fondo per capire da dove nascono tutte queste "pare" (come lui stesso le ha definite) per poterne uscire migliore e più sicuro di sé. "Voglio stare qua a tutti i costi perché solo qua riesco a sbloccarmi un po'", ha confessato. E c'è chi prova a dargli un consiglio per riuscirci: "Non devi essere Diego Lazzari con milioni di followers, ma Diego e basta". Chissà che la chiave giusta sia davvero quella di liberarsi dal ‘personaggio' che si è costruito sui social e mettersi a nudo, farsi conoscersi da tutti come Diego: un ragazzo di 23anni che vuole fare il cantante per il resto della vita.

37 CONDIVISIONI condividi chiudi