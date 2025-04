video suggerito

Elena D’Amario ritrova l’amore dopo Massimiliano Caiazzo, paparazzata mentre bacia un ragazzo misterioso Elena D’Amario ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con Massimiliano Caiazzo. La ballerina e giudice di Amici è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna mentre abbraccia un misterioso uomo, di cui non si conosce l’identità. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Murina

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena D'Amario ha voltato pagina dopo la fine dell'amore con Massimiliano Caiazzo. La ballerina, giudice del Serale di Amici 24, è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia di un misterioso uomo. I due si scambiano romantici baci e non ci sarebbero dubbi sul loro rapporto. La storia con il noto attore di Mare Fuori era arrivata al capolinea ufficialmente lo scorso settembre, dopo circa un anno di frequentazione e una passione scoppiata all'improvviso.

Le foto di Elena D'Amario mentre bacia un misterioso uomo

È stato il settimanale Diva e Donna a paparazzare, per la prima volta, Elena D'Amario in compagnia di un misterioso uomo. Lo scorso settembre era stata resa nota la rottura della ballerina dal noto attore Massimiliano Caiazzo, dopo una frequentazione durata circa un anno. Le foto non lasciano spazio a dubbi: i due passeggiano complici e si scambiano anche un romantico bacio. Non si hanno però informazioni riguardo al misterioso uomo: non si sa da quanto si frequentino e nemmeno chi sia lui. Tra i commenti c'è chi ipotizza si tratti di Andrea Condorelli. Come si legge sul suo profilo Instagram, è a sua volta un ballerino e lavorerebbe nello studio di Amici, proprio come D'Amario.

Il passato sentimentale di Elena D'Amario: la storia con Massimiliano Caiazzo

In passato Elena D'Amario era finita al centro dei gossip per la sua frequentazione con Massimiliano Caiazzo. La storia era iniziata nell'estate del 2023, quando per la prima volta erano stati visti insieme in occasione del compleanno dell'attore, durante un viaggio in barca. Da quel momento i due sono stati avvistati anche in tante altre occasioni, uscendo poi loro stessi allo scoperto con diversi scatti sui social. La frequentazione è finita a un anno di distanza, nell'estate del 2024: D'Amario non è stata vista al compleanno di Caiazzo e qualche tempo dopo il settimanale Chi ha confermato la rottura. "Può risultare difficile ritagliarci momenti di intimità", aveva detto lui in un'intervista a TAG24.