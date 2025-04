video suggerito

Chi è Andrea Condorelli, l'uomo misterioso e nuova fiamma di Elena D'Amario Elena D'Amario, celebre ballerina e giudice del Serale di Amici 24, è stata recentemente paparazzata con un nuovo amore dopo la fine della relazione con Massimiliano Caiazzo. Scopriamo chi è Andrea Condorelli, il misterioso uomo che ha conquistato il cuore della danzatrice.

Dal momento che il settimanale Diva e Donna ha colto in flagrante Elena D'Amario mentre passeggiava e si scambiava romantici baci con un uomo misterioso. Queste immagini, che non lasciano spazio a dubbi sulla natura del loro rapporto, arrivano a pochi mesi di distanza dalla fine della relazione tra la ballerina e l'attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo, ufficialmente terminata lo scorso settembre dopo circa un anno di frequentazione. Nei commenti ai post social che riportavano le foto, i fan della danzatrice hanno immediatamente individuato l'identità dell'uomo: si tratterebbe di Andrea Condorelli, anche lui ballerino professionista, che avrebbe legami con lo studio di Amici proprio come la D'Amario.

Chi è Andrea Condorelli: biografia e carriera

Andrea Condorelli, classe 1991, è un talentuoso ballerino di origini siciliane che ha costruito una carriera significativa nel mondo della danza. Attualmente divide la sua vita tra Roma e Parigi, città dove ha potuto affinare le sue abilità artistiche. Il percorso professionale di Condorelli si intreccia profondamente con quello di Elena D'Amario proprio nel talent show di Maria De Filippi. Se Elena ha partecipato come allieva all'edizione del 2009, Andrea è stato concorrente nell'edizione 2010/2011, mostrando sin da subito doti straordinarie nel ballo.

Dopo l'esperienza come allievo, entra nel corpo di ballo e diventa assistente di studio

Dopo l'esperienza come allievo, Condorelli è entrato a far parte del corpo di ballo dei professionisti di Amici, lavorando per diversi anni proprio al fianco di Elena D'Amario. Questa collaborazione professionale potrebbe essere stata la scintilla che ha dato inizio alla loro storia d'amore, anche se il momento esatto in cui è sbocciato il sentimento rimane ancora un mistero. Come dimostra il suo profilo ufficiale instagram @andrea_condorelli, ora svolge il ruolo di assistente di studio.