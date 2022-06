“Detto Fatto non tornerà nella prossima stagione, al suo posto BellaMa’ con Pierluigi Diaco” Stando alle indiscrezioni, nella prossima stagione televisiva al posto di Detto Fatto con Bianca Guaccero, su Rai2 andrà in onda BellaMa’ condotto da Pierluigi Diaco.

A cura di Elisabetta Murina

Detto Fatto è stato cancellato e non tornerà nella prossima stagione televisiva. A sostituire il programma in onda su Rai2 e condotto da Bianca Guaccero, stando a quanto riporta Davidemaggio.it, ci sarà BellaMa‘, un nuovo show affidato a Pierluigi Diaco, a partire dal 12 settembre.

Come funziona Bella Ma' con Pierluigi Diaco

Stando a quanto si sa finora, lo show che prenderà il posto di Detto Fatto è stato ribattezzato un "talent di parola", che metterà a confronto generazioni agli antipodi tra loro. Da una parte i giovani influencer, tiktoker e youtuber, vale a dire i ragazzi della Generazione Z, che hanno dai 18 ai 25 anni, dall'altra i "boomer", persone che hanno più di 55 anni.

La chiusura di Detto Fatto e le parole di Bianca Guaccero

Gia da tempo si vociferava la chiusura definitiva di Detto Fatto, lo show pomeridiano in onda su Rai2 dal 2013 e la cui conduzione è stata affidata prima a Caterina Balivo e poi a Bianca Guaccero. Il settimanale Oggi, inizialmente aveva riportato che il programma sarebbe stato sostituito da un progetto affidato a Michele Guardì, di cui però non sono mai trapelate informazioni. La stessa conduttrice, intervistata a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, aveva smentito tutte le voci riguardo il suo abbandono perché "cacciata dalla Rai" o per problemi di salute: