Bianca Guaccero su Detto fatto: “Si è chiuso un ciclo. Ho letto fake news, giocano con la mia vita” A Verissimo, Bianca Guaccero è tornata a parlare dell’addio a Detto fatto e delle fake news circolate sul suo conto.

A cura di Daniela Seclì

Bianca Guaccero è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 28 maggio. La conduttrice e attrice ha parlato dell'amore che prova per il suo lavoro, che spesso l'ha aiutata a tirarsi su di morale: "Mi ero appena separata dal mio ex marito ed ero un po' giù. Il lavoro mi ha fatto sentire più leggera, mi ha fatto tornare a vivere".

Le fake news dopo l'addio a Detto fatto

Bianca Guaccero, come aveva già fatto in occasione di una puntata de Le Iene, è tornata a parlare delle notizie inesatte che sono circolate sul suo conto dopo l'addio a Detto Fatto. C'è chi si è spinto a insinuare che fosse stata cacciata dalla Rai e che fosse distrutta per questo:

"In questo periodo storico bisogna stare attenti a quello che si dice. Qualsiasi cosa può essere usata per altro. Mi è dispiaciuto…i programmi hanno una loro vita, ci sono dei cicli che iniziano, ti insegnano tante cose e poi si concludono. Questa è stata la vita di un programma che è durato 10 anni. Ha dato sia a me, che a Caterina Balivo che mi ha preceduto, tantissime soddisfazioni. La cosa che ho voluto sottolineare, non è legata alla fine del programma e di questo ciclo, ma a un meccanismo che oggi esiste. Vengono prese delle frasi, delle affermazioni, vengono scritti dei titoli sensazionalistici e sulla base di questi, vengono costruite delle realtà che non esistono. Questo è sfruttare. Si fa questa gara a chi fa il titolo più altisonante per avere click in più, quindi un guadagno, un tornaconto. Lo si fa sulle vite degli altri. È un fenomeno che va approfondito e fermato. Non parlo dei giornalisti seri, ci sono tante persone serie e meravigliose, parlo di un sistema che è riconoscibile. Vedi il titolo altisonante, poi apri l'articolo e ti accorgi che dentro non c'è scritto nulla, ma quel titolo resta. Se tutto questo mi ha ferito? Mi ha fatto riflettere, ci ho tenuto a metterci la faccia e a denunciare".

L'amore per la figlia Alice, nata dal matrimonio con Dario Acocella

Silvia Toffanin le ha chiesto se sia riuscita a trovare un equilibrio con l'ex marito Dario Acocella, da cui ha avuto l'amatissima figlia Alice, che oggi ha 7 anni. La conduttrice ha spiegato che dopo quattro anni ci sono riusciti:

"È sempre difficile ritrovare l'equilibrio. Pesa il dolore dei figli. Noi l'abbiamo tutelata e sempre lo faremo, da tutto. Però è un rimpianto nostro, genitoriale. Io ho dei ricordi legati alla mia infanzia con i miei genitori. Pensare che mia figlia non avrà ricordi da bambina con noi, è la cosa che più non riesco a superare. Un altro figlio? Sì, io ne avrei fatti anche cinque. Anche questo è un rimpianto. Manca la materia prima".

Infine, ha ricordato quando Raffaella Carrà le telefonò in studio a Detto Fatto: "Pensavo fosse un'imitazione. Mi sembrava impossibile. Per un po' non ci ho creduto. Quando ho realizzato che era lei e mi diceva: "Sei nata per fare questo", ho pensato che queste cose siano esattamente quello per cui una persona combatte. Quei momenti vale la pena di viverli, anche se fossero solo quelli. Capisci che tutto quello che hai fatto era giusto".