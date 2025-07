Chi è Giovanni D’Adda, il dj di TecheTeche Top Ten condotto da Bianca Guaccero su Rai1

Giovanni D’Adda è il dj che ha accompagna Bianca Guaccero durante la parte finale di TecheTeche Top Ten., dal titolo World Parade. Laureato presso la Nuova Accademia di Belle Arti, fidanzato con la modella Lucrezia Esposito, lavora come Junior Producer per la Access Live Communication, società che si occupa, tra le altre cose, della progettazione di eventi musicali.

Si chiama Giovanni D’Adda il dj che ha accompagnato Bianca Guaccero alla guida della parte finale di TecheTeche Top Ten, nel segmento della puntata intitolato World Parade durante il quale ha raccolto, selezionato e trasmesso le canzoni d’amore più belle dal mondo. D’Adda, laureato in Art Direction & Copywriting presso la Nuova Accademia di Belle Arti nel 2021, lavora come Junior Producer per la Access Live Communication, società che si occupa, tra le altre cose, della progettazione di eventi musicali e che ha sede a Milano. Quello a TecheTeche Top Ten è stato il suo debutto in ambito televisivo.

Chi è Giovanni D'Adda, la passione per la musica e per i viaggi

È il profilo Instagram di D’Adda a raccontare qualcosa di più della sua attività e delle sue passioni. A quella per la musica, che coltiva fin da quando era giovanissimo, si unisce quella per i viaggi che lo ha portato a girare il mondo nel corso degli ultimi anni. Sono decine i posti visitati dal dj: Spagna, Austria Svizzera, Germania, Lapponia, Stati Uniti, Arabia Saudita e numerosissimi altri, al ritmo di almeno quattro o cinque viaggi l'anno. Non si sa molto altro di lui, tant'è che vederlo in tv ha acceso la curiosità del pubblico momentaneamente orfano di Stefano De Martino con Affari Tuoi.

Giovanni D’Adda con la fidanzata Lucrezia Esposito

L’amore con la modella Lucrezia Esposito

Sotto il profilo sentimentale, stando a quanto lui stesso ha documentato attraverso il suo profilo Instagram, Giovanni D'Adda è fidanzato con Lucrezia Esposito, modella e stilista milanese specializzatasi presso l’Istituto Marangoni. Con lui condivide la passione per i viaggi, molti dei quali li vedono protagonisti insieme, e per gli eventi. La modella in alcuni lavori si avvale della professionalità di Antonino Spinalbese come hair styling. Nessun messaggio particolare accompagna le loro immagini, se non bandiere ed emoticon di sostegno per le rispettive carriere.