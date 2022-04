Dedicato non avrà una seconda edizione, nuovi progetti per Serena Autieri “Dedicato” il programma condotto da Serena Autieri su Rai1 non sarà confermato nella prossima stagione tv, per la conduttrice ci sarebbero però nuove prospettive lavorative all’orizzonte.

A cura di Ilaria Costabile

Il programma di Rai1, Dedicato, non sarà confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva, almeno questo è quanto apprende TvBlog, secondo cui per Serena Autieri ci sarebbero nuove prospettive lavorative all'orizzonte. In vista della prossima stagione televisiva, quindi, non mancheranno delle novità, tra conferme e nuove progetti in programma, ma anche cancellazioni.

Il futuro di Dedicato e Serena Autieri

Iniziato questa estate con una formula incentrata prevalentemente sull'intrattenimento, Dedicato aveva catturato una buona percentuale di pubblico, arrivando anche a punte del 15% di share. Protrattosi anche in autunno, ha poi cambiato collocazione, spostandosi al sabato pomeriggio dove però il riscontro in termini di ascolti non è stato poi così promettente, scendendo infatti al 10%. Dati i risultati, quindi, lo show musicale di Rai1 non verrà riproposto, con molta probabilità, nel palinsesto di Rai1 e al suo posto verrà ricollocato Linea Blu con Donatella Bianchi e Fabio Gallo, uno dei programmi storici della tv pubblica, che ha da sempre interessato una certa parte di pubblico. Per Serena Autieri, però, resterebbero aperte le porte della conduzione, ma stavolta su Rai2.

Nuovi progetti nel palinsesto Rai

Al momento sembra essere riconfermato Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura collocato alla domenica a mezzogiorno, per la conduttrice e attrice napoletana si sarebbe aperto uno spazio sempre nel weekend, con un una trasmissione nuova. Ci saranno, quindi, una serie di novità che interesseranno la prossima stagione tv e che vedranno tornare anche programmi che solitamente il pubblico è abituato a vedere solo in un determinato periodo dell'anno. È il caso di Reazione a Catena che, infatti, sarà prolungato per qualche mesee non sostituito come di consueto da L'Eredità, lasciando quindi che i due quiz più noti della rete ammiraglia, si alternino equamente con sei mesi di messa in onda ciascuno.