Daniele Dal Moro: “Durante il trono, Martina Nasoni mi seguiva in hotel” Daniele Dal Moro ricorda un episodio legato al rapporto con la ex fidanzata Martina Nasoni, ritrovata nella Casa del Grande Fratello Vip.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Daniele Dal Moro ha raccontato un episodio legato al suo rapporto con la ex fidanzata Martina Nasoni, ritrovata nella Casa del Grande Fratello Vip nella quale è entrata in qualità di ospite speciale. Si tratta di un ricordo non troppo piacevole per il gieffino perché ricordato con una carta ansia. Daniele sostiene infatti che all'epoca del suo trono a Uomini e Donne, Martina lo seguisse prenotando camere negli stessi hotel in cui alloggiava lui, cosa che lo avrebbe messo in agitazione. Non per la sua incolumità ma perché temeva lo mettesse in cattiva luce con la redazione del dating show di Maria De Filippi.

Daniele parla di Martina Nasoni con Oriana

Proprio a Oriana (che non nutre una grossa simpatia nei confronti di Martina e viene da quest'ultima ricambiata) Daniele ha raccontato questo episodio del suo rapporto con Martina. "Quando ero sul trono, ci sono cose che non si sanno nemmeno", ha ricordato Daniele, "Martina veniva a Verona e dormiva nelle camere degli hotel di fianco alla mia. Io chiamavo la redazione per chiedere cosa dovessi fare perché avevo l'ansia". Oriana ne ha approfittato per vendicarsi della rivale: "Ma che paura! Una persona che ti segue così non è normale".

Martina Nasoni è l'ex fidanzata di Daniele Dal Moro

Martina è stata a lungo la ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Dopo la conoscenza nella Casa del Grande Fratello, i due avevano deciso di continuare a frequentarsi fuori dalla Casa per poi fidanzarsi. Ma il loro rapporto non è mai diventato davvero importante, tanto che Daniele ha ammesso di non essere mai stato davvero innamorato della ex. Il rapporto tra loro è rimasto buono e Dal Moro ha accolto con un enorme sorriso l'arrivo della ex nella Casa del GF Vip. Dal punto di vista sentimentale, però, un ritorno di fiamma appare poco probabile, cosa della quale sarebbero entrambi consapevoli.