Dalila Di Lazzaro: “11 anni a letto per dolore cronico”, Venier piange quando la incontra a Domenica In Dalila Di Lazzaro ha reso felice Mara Venier, presentandosi in studio durante la puntata di Capodanno di Domenica In. L’attrice, da anni, era costretta a letto per via di un dolore cronico causato da un incidente.

A cura di Daniela Seclì

Dalila Di Lazzaro ha reso felice Mara Venier, accettando l'invito a partecipare alla puntata di Capodanno di Domenica In. La nota attrice e modella, da anni faceva fatica ad alzarsi dal letto, a causa di un dolore cronico provocato da un incidente in motorino.

Dalila Di Lazzaro ospite nella puntata di Capodanno di Domenica In

Mara Venier ha spiegato quanto sia contenta all'idea di vedere l'amica seduta in studio davanti a lei: "Io sono molto contenta, dovete sapere che sono almeno tre anni che io chiedo a Dalila di venire a Roma. Lei, purtroppo, molti anni fa ha avuto un incidente molto serio. Ne ha avuti più di uno, soprattutto uno con il motorino che in qualche maniera ha condizionato il resto della sua vita". Dalila Di Lazzaro, allora, ha spiegato:

Venticinque anni fa ho chiuso i giochi. I medici non mi hanno creduto. Non so per quale motivo, ma non mi hanno creduto e questa è una cosa gravissima perché all'epoca non parlavano del dolore cronico e questa è una cosa terribile. Io mi ero rotta l'atlante, in modo non scomposto. Non mi hanno fatto una lastra importante, che si vede solo dalla bocca. Continuavano a farmi lastre dal collo in giù. Sono rimasta a letto ferma per 11 anni. Senza mai, mai, mai alzarmi. Neanche per lavarmi. Mangiavo stesa.

Le lacrime di Mara Venier e l'abbraccio con Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro ha spiegato che la sua situazione non è ancora risolta, ma non intende suscitare pietà nelle persone. Ciò a cui aspira è di poter aiutare chi, come lei, lotta contro un dolore cronico che rischia di limitare la vita:

Purtroppo non è finita. Io vorrei non avere la pietà della gente. Io sono combattiva, forte, voglio aiutare migliaia di persone che lottano contro il dolore cronico. Con la mia forza, vorrei portare avanti questo problema. Ti ringrazio Mara, di farmelo dire nel primo giorno dell'anno.

A questo punto, Mara Venier è intervenuta: "Circa un anno fa mi avevi detto: "Non ce la faccio a fare i viaggi, a prendere la macchina, il treno, l'aereo" e invece sei arrivata a Roma. Io sono strafelice, vuol dire che ce l'hai fatta. Ti sei alzata da quel letto, da quel divano. Ogni volta che vengo a casa tua, tu sei sempre lì". L'attrice ha spiegato che ormai la chiamano Cleopatra. Mara Venier, senza riuscire a trattenere le lacrime, ha concluso: "Per me, vederti entrare, camminare…sono felice per te". Dalila Di Lazzaro l'ha abbracciata.