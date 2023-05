Cricca annulla un evento dopo i casi di Covid ad Amici 2023: “Non sto troppo bene” Cricca, ultimo allievo eliminato durante il serale di Amici, annuncia di dovere annullare un evento a causa di un problema di salute. Il cantante non ha specificato la natura del malessere ma l’annuncio arriva a poche ore dal momento in cui si è diffusa la notizia dei casi di Covid tra gli allievi del programma.

A cura di Stefania Rocco

Cricca, ultimo allievo eliminato dal serale di Amici 2023, annuncia di avere dovuto annullare un evento a causa di un problema di salute. Il cantante non ha specificato le ragioni del suo malessere ma l’annuncio arriva a poche ore dal momento in cui si è diffusa sui social la notizia dei casi di potività al Covid tra gli allievi del talent show condotto da Maria De Filippi.

L’annuncio di Cricca

Con un video postato dalla sua pagina fan, Cricca ha annunciato di avere annullato un evento al quale avrebbe dovuto prendere parte. “Ciao a tutti, a malincuore devo dirvi che oggi non ci sono perché non sto troppo bene quindi è meglio che mi riposi così mi riprendo in velocità”, ha detto il cantante nel filmato, “Vi ringrazio perché so che eravate in tanti, ma recuperiamo sicuramente l’incontro, con calma, appena mi riprendo. Così riorganizziamo tutto”. Cricca non ha parlato di Covid. Si è limitato a fare riferimento a un malessere temporaneo, superato il quale recupererà l’impegno che è stato costretto a rimandare.

I casi di Covid ad Amici 2023

Sono state le giornaliste Simona Bastiani e Mirella Dosi a raccontare quanto starebbe accadendo ad Amici. “I numeri salgono: al momento 4 ragazzi e 10 tecnici”, ha fatto sapere Dosi in un tweet, riferendosi alla presunta situazione contagio dietro le quinte del talent show di Canale5. Bastiani, invece, ha fatto sapere che la prossima registrazione del serale, prevista per giovedì 4 maggio, sarebbe stata annullata e rimandata a data da destinarsi. "Di seguito il messaggio pervenuto agli organizzatori dei gruppi del pubblico: Attenzioneee! Amici di giovedì è stata posticipata spero di darvi la nuova data il più presto possibile grazie!”, ha scritto la conduttrice di Talk2U su Twitter. Per il momento, dalla produzione del programma non è arrivato alcun commento.