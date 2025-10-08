“Come fai a essere così sveglia se non sei laureata?”, la domanda ambigua di Jonas a Francesca al Grande Fratello

Jonas nella casa del Grande Fratello ieri sera, dopo aver parlato con Francesca, che ha litigato con alcuni inquilini, le ha posto una domanda ambigua: “Ma sei laureata? Come fai a essere così sveglia, così elastica mentalmente? Fai bei ragionamenti. Perché?”.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Francesca Carrara ha sbottato contro alcuni inquilini della casa ieri sera. Al Grande Fratello si stanno creando le prime simpatie e antipatie e la concorrente romana, che nell'ultimo puntata in diretta su Canale5 ha raccontato la sua vita cambiata dopo la separazione dall'ex marito, si è sfogata ieri sera contro le ragazze. In particolare contro Benedetta e Anita, che dal suo punto di vista la starebbero escludendo. Una volta in camera, ha chiacchierato con Jonas che le ha posto una domanda ambigua: "Ma sei laureata? Come fai a essere così sveglia, così elastica mentalmente?".

La risposta di Francesca a Jonas

Una domanda criptica di Jonas Pepe a Francesca sta facendo chiacchierare in queste ultime ore. Dopo la sfuriata della romana, il modello ha chiesto alla sua inquilina: "Ma sei laureata? Come fai a essere così sveglia, così elastica mentalmente? Fai bei ragionamenti. Perché?". Una domanda ambigua alla quale Francesca ha subito risposto: "Non lo so. Pensavo di essere schizzata, invece anche in confessionale mi hanno detto che faccio discorsi lucidi".

Lo sfogo di Francesca contro le ragazze della Casa

Ieri sera Francesca Carrara ha sbottato contro alcuni concorrenti, in particolare contro le ragazze della Casa, accusandole di averla esclusa. Dopo una frase che le avrebbe dato fastidio, ha sbottato in salotto: "Da domani guarderò il pelo nell'uovo , non ho mai detto una parola fuori posto contro di voi. Qua voi state fuori di testa. Se vi attaccate alle alzate di mano, non state bene. Non è possibile. Siamo persone democratiche e uno non si può attaccare a un'alzata di mano perché "c'è astio". Se dobbiamo arrivarci a una persona "questa mi sta sul cavolo", no, attacchiamoci alle cose serie. Le cavolate non le accetto". La concorrente romana ha continuato, intenta a lasciare il salotto: "Da domani sto isolata, faccio il percorso per conto mio. Ho notato che c'è qualcosa nei miei confronti che non vi va, voi ragazze non ci venite mai da me, rapporto solo con i maschi. Non vi ho fatto niente".

Benedetta e Donatella hanno provato a farla ragionare, sostenendo che nessuno abbia provato a escluderla. Ma Francesca è rimasta ferma sul suo punto: "Sono stata più che tranquilla fino ad ora. Non ho mai detto una parola fuori posto contro nessuno. Da domani mi isolo, sto per conto mio. Quando sono entrata qui ho chiesto "posso venire o do disturbo?". Voi siete uscite".