Claudia Koll: "Mai stata una suora laica, il mio cuore è ancora capace di amare" Claudia Koll si è raccontata a Domenica In, facendo chiarezza rispetto a una serie di dicerie sul suo conto degli ultimi anni: "Le persone dovrebbero capire che la fede non è una questione di suore e preti, è una questione personale".

A cura di Andrea Parrella

Claudia Koll è tornata nello studio di Mara Venier durante la puntata di oggi, domenica 20 aprile, di Domenica In. L'attrice e scrittrice ha raccontato alla conduttrice dell'importanza che ha per lei la Fede, che ha trovato forma in opere di volontariato. Un'intervista che è stata occasione per parlare del suo libro "Qualcosa di me – Dialogo con un'amica", durante il quale Mara Venier ha provato a scavare di più in un personaggio pubblico che negli ultimi anni è cambiato in modo radicale.

Per anni il discorso sulla fede ha alimentato voci su Claudia Koll e si è prodotta la diceria che fosse una suora laica ma lei ha specificato: "Io non sono mai stata una suora laica, sono solo una cristiana convertita. Le persone dovrebbero capire che la fede non è una questione di suore e preti, è una questione personale, c'è un significato molto profondo dentro ognuno di noi". Quindi l'attrice ha aggiunto: "Sono felice di poter dare voce alla bellezza di Dio, perché quando c'è ed entra nella vita di una persona, la illumina. Credo di avere un dono e un talento artistico reso più fine proprio dalla presenza di Dio che migliora tutto".

I figli in affido a Claudia Koll

Claudia Koll oggi ha anche due figli in affido: il primo trentenne e un bambino di sette anni. Il più grande è originario del Burundi ed è arrivato in Italia a 16 anni per sottoporsi a un trapianto di reni. In gravi condizioni di salute, è stato accolto da Claudia che lo ha seguito in tutto il percorso di cura. L'attrice ha quindi ottenuto l’affido legale nel 2010. A Mara Venier ha raccontato: "Si chiama Gian Marì ed è con me da 16 anni. Abbiamo fatto un bel percorso di vita insieme. Gian, che viveva in Africa, aveva bisogno di venire in Italia per curarsi e l'ho aiutato a trasferirsi per un trapianto. All'inizio non fu facile, poi è stato curato gratuitamente. A seguito del trapianto, serviva un tutore, così andai da un tribunale e il giudice lo affidò direttamente a me. Stanotte sono andata in ospedale con mio figlio". Sul secondo bambino, il più piccolo, Claudia Koll ha detto di non voler comunicare dettagli personali.

Claudia Koll e l'amore

Quando è arrivato il momento dei saluti in chiusura di intervista, Mara Venier ha voluto fare una domanda molto specifica a Claudia Koll, chiedendole se sia fidanzata. Lei ha risposto non arrivando mai a dare una conferma o una smentita alla conduttrice. Si è limitata a lasciare intendere di non essere legata a nessuno in particolare: "Il mio cuore è capace di amare e non ha nessuna difficoltà nel farlo, non ho chiusure a riguardo», facendo intendere di non essere legata a nessuno attualmente".