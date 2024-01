Ciro Petrone: “Vorrei tornare al Grande Fratello, ho chiesto di poter rientrare in casa come ospite” Ciro Petrone a Casa Chi ha rivelato di aver proposto agli autori del Grande Fratello di poter rientrare come ospite: “Vorrei riaccendere il fuoco in casa, ne hanno bisogno. Ginevra Lamborghini fu squalificata e la fecero rientrare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ciro Petrone ha chiesto al Grande Fratello di poter rientrare nella casa dopo la decisione di abbandonare il gioco, presa lo scorso novembre. L'ex concorrente del reality, ospite di Casa Chi, ha rivelato di aver fatto la proposta agli autori: "Ho chiesto di farmi rientrare come ospite".

Le parole di Ciro Petrone

Ciro Petrone lo scorso novembre ha deciso di abbandonare il Grande Fratello. Ora che è fuori, però, avrebbe cambiato idea. A Casa Chi ha rivelato che desidererebbe rientrare in casa solo per qualche settimana, in qualità di ospite. Ha fatto la proposta agli autori ma non avrebbe ancora ricevuto riscontro. Queste le sue parole:

Non nascondo che ho proposto di farmi rientrare come ospite per una o due settimane per riaccendere il fuoco. In casa ne hanno bisogno. Ginevra (Lamborghini, ndr) fu squalificata e la fecero rientrare, io l'ho deciso da solo di uscire. Dallo studio non posso dire sempre le cose che penso, ci pensa Mughini.

L'ex concorrente, dopo aver chiuso la storia con Federica Caputo, avrebbe intenzione, quindi, di raggiungere nuovamente i suoi ex inquilini. Non è chiaro, però, se il reality accoglierà positivamente la sua richiesta.

Il commento su Beatrice Luzzi e Letizia Petris

Ciro Petrone ha poi commentato il percorso di Beatrice Luzzi e la sua decisione di rientrare in gioco nonostante la morte del padre. "Non era semplice decidere. Penso che lei sia una persona intelligente e matura, ha fatto la scelta giusta. Non ti nascondo che per me sarebbe stato molto difficile", le parole. Quando l'attrice ha fatto rientro in casa, si è rivolta a Letizia Petris dichiarando: "Adesso siamo in due". L'ex gieffino ha commentato la provocazione con queste parole:

Sono rimasto perplesso quando è stata detta la cosa in diretta, ma non ho visto malizia. Potrebbe essere stata una frase di solidarietà. In casa diventa pesante, tutte le piccole cose diventano grosse. Quindi capisco anche Letizia.