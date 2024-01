Beatrice Luzzi e Letizia Petris: dopo le accuse e gli scontri, il gesto inaspettato che porta la pace Al Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno seppellito l’ascia di guerra. Un gesto ha riportato la pace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al Grande Fratello, Letizia Petris ha fatto un gesto distensivo nei confronti di Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore, le due avevano avuto uno scontro. Una frase pronunciata da Beatrice era stata interpretata erroneamente da Letizia come una provocazione, scatenando frecciatine al vetriolo da entrambe le parti. Fiordaliso, poi, ha parlato con Letizia che è tornata sui suoi passi e si è scusata con Beatrice.

Letizia Petris ha chiesto scusa a Beatrice Luzzi

Ma facciamo un passo indietro. Quando Beatrice Luzzi è rientrata nella casa – dopo la morte del padre – si è avvicinata a Letizia Petris e le ha detto: "Adesso siamo in due". Un modo per rimarcare come condividessero lo stesso dolore, dato che anche la gieffina ha perso il padre. La frase di Beatrice, però, è stata interpretata come una provocazione. Così, le due hanno espresso un'evidente insofferenza l'una nei confronti dell'altra. Ma la notte ha portato consiglio. Luzzi ha svelato a Fiordaliso: "Comunque ieri notte Letizia è venuta a chiedermi scusa. Ha detto di avere parlato tanto con Grecia, che le ha fatto capire tante cose". Fiordaliso le ha spiegato: "Grecia gliel'aveva detto subito e poi gliel'ho detto io".

Fiordaliso ha difeso Beatrice Luzzi

In effetti, poche ore prima, Fiordaliso aveva spiegato a Letizia Petris: "Bisogna andare avanti. Questa cosa qua (la morte del padre di Beatrice, ndr) ha lavato tutto, è troppo pesante per lei". La gieffina, allora, le aveva confidato di esserci rimasta male nel sentire Beatrice che diceva: "Letizia mi vuole fuori da qui". E aveva aggiunto: "Quindi è come se mi avesse confermato che con quella frase che mi ha detto appena entrata voleva toccare un mio punto debole". Ma Fiordaliso le aveva assicurato:

No, era una questione di condivisione di dolore. Andate avanti. Cancellate tutto. Se succede, domani si litiga per una cosa di domani. Ma in questo momento c'è bisogno di comprensione, perché questa è una batosta troppo grossa. Ho sentito nell'aria malumori perché è rientrata. Lo dico per te e per gli altri, ci sono dei limiti al pensare male.

In queste ore, è tornata la pace tra Letizia e Beatrice.